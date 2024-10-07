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Posted 7 октября, 13:34

Published 7 октября, 13:34

Modified 7 октября, 13:36

Updated 7 октября, 13:36

Мигранты желают наладить взаимодействие с тюменскими силовиками

В Тюмени мигранты хотят объединиться в организацию как «Северный человек»

7 октября 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney

Мигранты желают наладить взаимодействие с тюменскими силовиками

Выходцы из бывших советских республик планируют создать в регионе аналог движения «Северный человек». Целью их деятельности будет контроль за действиями местных правоохранительных органов во время проведения операций против нелегальных мигрантов.

Иностранные граждане из республик СНГ хотят открыть в Тюмени аналог организации русских националистов «Северный человек». Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на комментарий одного из иностранцев.

Зачастую мигранты высказывают мнения, что в ходе рейдов полиции по выявлению нелегалов сотрудники силовых структур могут превышать полномочия. В частности, сообщается о излишней грубости и применении физической силы.

«Поэтому иностранные активисты хотят принимать в них участие. Для того чтобы контролировать процесс», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что одним из главных мотивов создания проекта, подобного «Северному человеку», является обеспечение безопасности мигрантов, проживающих на окраинах Тюмени. В этих районах местные жители часто относятся к ним с «крайне негативно». Предполагается, что в рамках проекта будут привлечены представители правоохранительных органов для выражения своего мнения.

Также известно, что ранее силовые структуры Тюмени дали согласие на участие членов организации «Северный человек» в своих операциях, при этом националисты помогали полиции выявлять нарушителей среди мигрантов и задерживать их.

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Напомним, на минувшей неделе в мини-гостиницах и хостелах Тюмени прошли рейды правоохранителей по поиску нелегальных мигрантов. Облава происходили стихийно, а силовики выводили иностранцев «быстро, но вежливо».

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#Иван Солдатов#Общество#Тюмень#Мигранты#СНГ#Нелегальные мигранты#Рейды#Правоохранительные органы#Северный человек#Русские националисты
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