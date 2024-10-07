В Тюмени мигранты хотят объединиться в организацию как «Северный человек»

Он отметил, что одним из главных мотивов создания проекта, подобного «Северному человеку», является обеспечение безопасности мигрантов, проживающих на окраинах Тюмени. В этих районах местные жители часто относятся к ним с «крайне негативно». Предполагается, что в рамках проекта будут привлечены представители правоохранительных органов для выражения своего мнения.