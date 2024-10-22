В Тюмени упали продажи новостроек

Posted 22 октября, 03:40
Published 22 октября, 03:40
Modified 22 октября, 03:42
Updated 22 октября, 03:42
За девять месяцев этого года продажи снизились в целом на 22,7%. Также произошли изменения в структуре сделок по способу оплаты.
«Сегодня основной поток покупателей идет на семейную ипотеку — 74,9% от общего количества (во втором квартале — 28,6%). При этом структура сделок со 100% оплатой остается практически на том же уровне (7,5%). Однако растет доля сделок по рассрочке 10,8% (во втором квартале — 6,5%)», — пояснила РБК Тюмень сертифицированный аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина.
Одновременно с падением спроса, растет предложение. В третьем квартале 2024 года на первичном рынке было выставлено 30,1 тысячи квартир, а в аналогичный период 2023 года — 17,2 тысячи. Что касается сроков экспозиции, то в среднем он увеличился до 160 дней.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость вторичного жилья выросла в третьем квартале этого года на 1,1% — до 120 тысяч рублей. Сегодня средняя стоимость квартиры превышает 6 миллионов рублей.