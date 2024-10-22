В Тюмени упали продажи новостроек

По данным экспертов рынка недвижимости, объем продаж на первичном рынке сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 2-3 раза. Если год назад продавалось от 2 до 3 тысяч квартир, то в 2024 от 950 до 1 тысячи.

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