В Тюмени в разы вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

Posted 17 октября, 12:18
Published 17 октября, 12:18
Modified 17 октября, 12:20
Updated 17 октября, 12:20
Согласно актуальным данным сервиса, сильнее всего по сравнению со вторым кварталом этого года вырос спрос на четырехкомнатные квартиры — на 58 процентов. Средняя ставка аренды квартиры в городе составила 27 тысяч рублей.
По сравнению с предыдущими тремя месяцами года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе в среднем по стране увеличилось на 7 процентов, а за год — на 9 процентов.
В Тюмени спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 25 процентов за квартал. Интерес к студиям в городе увеличился на 33 процента, к «однушкам» и «двушкам» —
на 26 процентов и 16 процентов соответственно.
Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 4 процента, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 58 процентов. За год тюменцы стали чаще интересоваться квартирами с четырьмя комнатами и более.
Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.