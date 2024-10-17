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Posted 17 октября, 12:18

Published 17 октября, 12:18

Modified 17 октября, 12:20

Updated 17 октября, 12:20

В Тюмени в разы вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

В Тюмени в разы вырос спрос на долгосрочную аренду квартир

17 октября 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений Авито, спрос на долгосрочную аренду квартир в Тюмени в третьем квартале вырос на 25 процентов.

Согласно актуальным данным сервиса, сильнее всего по сравнению со вторым кварталом этого года вырос спрос на четырехкомнатные квартиры — на 58 процентов. Средняя ставка аренды квартиры в городе составила 27 тысяч рублей.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами года предложение на рынке долгосрочной аренды на платформе в среднем по стране увеличилось на 7 процентов, а за год — на 9 процентов.

В Тюмени спрос на долгосрочную аренду квартир вырос на 25 процентов за квартал. Интерес к студиям в городе увеличился на 33 процента, к «однушкам» и «двушкам» —
на 26 процентов и 16 процентов соответственно.

Спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 4 процента, на объекты с четырьмя комнатами и более — на 58 процентов. За год тюменцы стали чаще интересоваться квартирами с четырьмя комнатами и более.

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Ранее мы писали о том, что в Тюмени средние зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере логистики за год выросли на 11 процентов.

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