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Posted 28 октября, 03:45

Published 28 октября, 03:45

Modified 28 октября, 03:47

Updated 28 октября, 03:47

В Тюмени самые дорогие квартиры продают в Историческом центре и в Заречном

Где в Тюмени продают самые дорогие квартиры?

28 октября 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюмени самые дорогие квартиры продают в Историческом центре и в Заречном

Сюжет
Недвижимость
Стоимость квадратного метра в нескольких районах города превышает 200 тысяч рублей. По данным аналитиков агентства недвижимости «Этажи», самое дорогое жилье представлено Историческом центре города — 266,9 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте по стоимости квартир находится Заречный микрорайон — 207,85 тысячи рублей за квадрат, на третьем район Драматического театра — 205,99 тысячи рублей за квадратный метра, на четвертом месте по стоимости жилья района Дома печати — 200,5 тысячи рублей.

Самое бюджетное жилье представлено в Патрушева и 3-м Заречном микрорайоне — средняя стоимость квадратного метра там не превышает 100 тысяч рублей.

В среднем в сентябре в Тюмени стоимость на квартиры в домах класса «эконом» составляла в сентябре 117,6 тысячи рублей за квадрат, комфорт-класса — 137,9 тысячи, бизнес-класса — 171,2 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза снизился уровень продаж новостроек. С начала года падение продаж составило 22,7%. Если в 2023 году продавалось от 2 до 3 тысяч квартир, то в 2024 в среднем от 950 до 1 тысячи.

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