Где в Тюмени продают самые дорогие квартиры?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в два раза снизился уровень продаж новостроек. С начала года падение продаж составило 22,7%. Если в 2023 году продавалось от 2 до 3 тысяч квартир, то в 2024 в среднем от 950 до 1 тысячи.