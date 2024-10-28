Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов

Posted 28 октября, 06:23
Published 28 октября, 06:23
Modified 28 октября, 06:25
Updated 28 октября, 06:25
По версии следствия, в апреле этого года в Андрею Киму обратился генеральный директор коммерческой организации с просьбой поспособствовать в подписании исполнительной документации о проведении капитального ремонта двух многоквартирных домов в областном центре.
Ким пообещал помочь и получил от коммерсанта 3 миллионов рублей. Деньги он должен был передать в качестве вознаграждения должностным лицам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов жилищно-коммунальной сферы». Правда, до адресата взятка не дошла — экс-депутат присвоил крупную сумму себе, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.
Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в июне 2024 года. Депутата Андрея Кима отправили под арест, его доме провели обыск, в ходе которого обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.
В настоящее время на имущество бывшего народного избранника наложен арест. Рассмотрение уголовного дела в Центральном районном суде Тюмени состоится в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что на бывшего руководителя департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина завели уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в подделке диплома о высшем образовании.