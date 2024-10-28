Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов

Ким пообещал помочь и получил от коммерсанта 3 миллионов рублей. Деньги он должен был передать в качестве вознаграждения должностным лицам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов жилищно-коммунальной сферы». Правда, до адресата взятка не дошла — экс-депутат присвоил крупную сумму себе, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.