nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 06:23

Published 28 октября, 06:23

Modified 28 октября, 06:25

Updated 28 октября, 06:25

Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов

Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов

28 октября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Бывшему депутату Тюменской городской Думы Андрею Киму предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, в апреле этого года в Андрею Киму обратился генеральный директор коммерческой организации с просьбой поспособствовать в подписании исполнительной документации о проведении капитального ремонта двух многоквартирных домов в областном центре.

Ким пообещал помочь и получил от коммерсанта 3 миллионов рублей. Деньги он должен был передать в качестве вознаграждения должностным лицам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов жилищно-коммунальной сферы». Правда, до адресата взятка не дошла — экс-депутат присвоил крупную сумму себе, сообщили «Нашему Городу» в прокуратуре Тюменской области.

«Место женщины только дома?» Тюменский депутат резко высказалась на критику феминизма
Узнать подробнее

Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в июне 2024 года. Депутата Андрея Кима отправили под арест, его доме провели обыск, в ходе которого обнаружили 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.

В настоящее время на имущество бывшего народного избранника наложен арест. Рассмотрение уголовного дела в Центральном районном суде Тюмени состоится в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что на бывшего руководителя департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина завели уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в подделке диплома о высшем образовании.

Читайте также:
Мощный циклон занесет Тюмень снегомТюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчетТоп-5 самых завидных невест Тюмени. Кто они?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Оружие#Депутаты#Мошенничество#Тюменская городская Дума#Городская Дума
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика