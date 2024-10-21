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Posted 21 октября, 04:18

Published 21 октября, 04:18

Modified 21 октября, 07:42

Updated 21 октября, 07:42

В Тюменской области ищут сотрудников на зарплату 240 тысяч рублей

Зарплата от 200 тысяч рублей: кому в Тюмени готовы платить такие деньги

21 октября 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Тюменской области ищут сотрудников на зарплату 240 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области опубликован список самых высокооплачиваемых вакансий октября. В перечне — военнослужащие, руководители проекта, начальники цеха, овощеводы, геологи, бурильщики.

Самый большой заработок в регионе предлагают производителю работ (прорабу) — 240 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы, высшее или среднее-специальное профильное образование. В должностные обязанности сотрудника будет входить руководство вверенным участком и производимыми работами.

Более 220 тысяч рублей обещают платить военнослужащим по контракту. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, годность к военной службе. Предоставляется служебное жилье и соцпакет.

На зарплату 150 тысяч рублей в месяц может рассчитывать овощевод. В должностные обязанности будут входить технологические операции по выращиванию и сбору овощей, высаживание рассады, сбор урожая, проведение в помещении теплиц послеуборочных работ.

120 тысяч обещают ежемесячно платить монтажнику наружных трубопроводов. На такой же заработок, до 120 тысяч рублей, могут рассчитывать начальник промышленности, начальник цеха, руководитель проекта.

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Порядка 102 тысяч рублей обещают заработок машинисту укладчика асфальтобетона с опытом работы не менее пяти лет, 100 тысяч рублей — жестянщику, 102 тысячи рублей готовы платить ежемесячно бурильщику, 110 тысяч рублей — электромонтеру и врачу стоматологу-ортопеду.

Ранее «Наш Город» писал, что водителям автобусов в Тюмени выплатили первую после повышения заработную плату. Ее средний размер составил 85 тысяч рублей.

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