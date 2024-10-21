Зарплата от 200 тысяч рублей: кому в Тюмени готовы платить такие деньги

Posted 21 октября, 04:18
Published 21 октября, 04:18
Modified 21 октября, 07:42
Updated 21 октября, 07:42
Самый большой заработок в регионе предлагают производителю работ (прорабу) — 240 тысяч рублей. От будущего сотрудника требуется опыт работы, высшее или среднее-специальное профильное образование. В должностные обязанности сотрудника будет входить руководство вверенным участком и производимыми работами.
Более 220 тысяч рублей обещают платить военнослужащим по контракту. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, годность к военной службе. Предоставляется служебное жилье и соцпакет.
На зарплату 150 тысяч рублей в месяц может рассчитывать овощевод. В должностные обязанности будут входить технологические операции по выращиванию и сбору овощей, высаживание рассады, сбор урожая, проведение в помещении теплиц послеуборочных работ.
120 тысяч обещают ежемесячно платить монтажнику наружных трубопроводов. На такой же заработок, до 120 тысяч рублей, могут рассчитывать начальник промышленности, начальник цеха, руководитель проекта.
Порядка 102 тысяч рублей обещают заработок машинисту укладчика асфальтобетона с опытом работы не менее пяти лет, 100 тысяч рублей — жестянщику, 102 тысячи рублей готовы платить ежемесячно бурильщику, 110 тысяч рублей — электромонтеру и врачу стоматологу-ортопеду.
Ранее «Наш Город» писал, что водителям автобусов в Тюмени выплатили первую после повышения заработную плату. Ее средний размер составил 85 тысяч рублей.