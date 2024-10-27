Сотни медработников ищут в Тюменской области. Зарплата до 250 тысяч рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 20% увеличился спрос на сотрудников отрасли дорожного строительства. Регион вошел в топ-10 регионов РФ с наибольшим уровнем спроса на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве