Сотни медработников ищут в Тюменской области. Зарплата до 250 тысяч рублей

Posted 27 октября, 07:24
Published 27 октября, 07:24
Modified 27 октября, 07:26
Updated 27 октября, 07:26
Также, по данным департамента труда и занятости населения, в Тюменской области свободными остаются 14 вакансий санитаров, 7 вакансий медицинских лабораторных техника, 5 вакансий врачей-эндокринологов.
196 вакансий доступно для медицинских сестер, зарплата которых составит 39,6 тысячи рублей, 21 — для палатных и 12 для участковых медсестер. Им готовы платить от 38 до 41 тысячи рублей соответственно.
Кроме того, требуются врачи-стоматологи, оперирующие хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, рентгенологи и т. д. Заработная плата от 145 до 250 тысяч рублей.
В большинстве вакансий указано, что необходим опыт работы от 3 до 5 лет, высшее образование и наличие медицинской книжки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 20% увеличился спрос на сотрудников отрасли дорожного строительства. Регион вошел в топ-10 регионов РФ с наибольшим уровнем спроса на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве