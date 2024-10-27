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Posted 27 октября, 07:24

Published 27 октября, 07:24

Modified 27 октября, 07:26

Updated 27 октября, 07:26

В Тюменской области врачам готовы платить 80-250 тысяч рублей ежемесячно

Сотни медработников ищут в Тюменской области. Зарплата до 250 тысяч рублей

27 октября 2024, 07:24
Фото: 1MI

В Тюменской области врачам готовы платить 80-250 тысяч рублей ежемесячно

В сфере здравоохранения в регионе открыто более 450 вакансий. Требуются 29 врачей-педиатров на зарплату 85,5 тысячи рублей, 81 фельдшер (зарплата 46,5 тысячи рублей), 7 фельдшеров скорой помощи (зарплата 62,3 тысячи рублей).

Также, по данным департамента труда и занятости населения, в Тюменской области свободными остаются 14 вакансий санитаров, 7 вакансий медицинских лабораторных техника, 5 вакансий врачей-эндокринологов.

196 вакансий доступно для медицинских сестер, зарплата которых составит 39,6 тысячи рублей, 21 — для палатных и 12 для участковых медсестер. Им готовы платить от 38 до 41 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, требуются врачи-стоматологи, оперирующие хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, рентгенологи и т. д. Заработная плата от 145 до 250 тысяч рублей.

В большинстве вакансий указано, что необходим опыт работы от 3 до 5 лет, высшее образование и наличие медицинской книжки.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 20% увеличился спрос на сотрудников отрасли дорожного строительства. Регион вошел в топ-10 регионов РФ с наибольшим уровнем спроса на персонал в дорожном и инфраструктурном строительстве

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