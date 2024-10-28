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Posted 28 октября, 07:31

Published 28 октября, 07:31

Modified 28 октября, 07:33

Updated 28 октября, 07:33

В ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков

Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков

28 октября 2024, 07:31
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков

Сюжет
ДТП
Серьезная авария произошла сегодня утром на автомобильной дороге Тюмень — Нижняя Тавда. На 71-м километре трассы с проезжей части в кювет слетела Lada.

В автомобиле находились двое подростков — 19-летний студент колледжа и 17-летний школьник. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу.

Фото: ГАИ ТО

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, в салоне автомобиля были обнаружены пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Кто именно из них находился за рулем в настоящее время устанавливают сотрудники ГАИ, также выясняется, был ли трезв в момент ДТП водитель Lada.

Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару
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Ранее «Наш Город» писал, что ночью 17 октября в Аромашевском районе произошла смертельная авария. Там столкнулись Chevrolet и КамАЗ. Водитель легкового авто врезался в грузовой автомобиль вследствие низкой видимости на дороге из-за тумана. В ДТП погиб 1 человек, еще трое пострадали.

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