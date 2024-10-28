Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков

Posted 28 октября, 07:31
Published 28 октября, 07:31
Modified 28 октября, 07:33
Updated 28 октября, 07:33
В автомобиле находились двое подростков — 19-летний студент колледжа и 17-летний школьник. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу.
По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, в салоне автомобиля были обнаружены пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Кто именно из них находился за рулем в настоящее время устанавливают сотрудники ГАИ, также выясняется, был ли трезв в момент ДТП водитель Lada.
Ранее «Наш Город» писал, что ночью 17 октября в Аромашевском районе произошла смертельная авария. Там столкнулись Chevrolet и КамАЗ. Водитель легкового авто врезался в грузовой автомобиль вследствие низкой видимости на дороге из-за тумана. В ДТП погиб 1 человек, еще трое пострадали.