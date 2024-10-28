Авто смяло как консервную банку: в ДТП на тюменской трассе разбились двое подростков

По данным Госавтоинспекции по Тюменской области, в салоне автомобиля были обнаружены пустые бутылки из-под алкогольных напитков. Кто именно из них находился за рулем в настоящее время устанавливают сотрудники ГАИ, также выясняется, был ли трезв в момент ДТП водитель Lada.