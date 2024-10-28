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Posted 28 октября, 06:43

Published 28 октября, 06:43

Modified 28 октября, 06:46

Updated 28 октября, 06:46

СИБУР добился через суд в Вене разморозки европейских активов

СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке европейских активов

28 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI

СИБУР добился через суд в Вене разморозки европейских активов

Сюжет
Суд
Банковские счета европейской «дочки» СИБУРа были заморожены в июне этого года по запросу Министерства внутренних дел Австрии.

Поводом послужила статья в СМИ, в которой сообщалось о том, что материнская компания «Сибур Холдинг» контролируется лицами из санкционных списков Евросоюза, тесно связанных с российским государством.

Однако Высший земельный суд Вены встал на сторону СИБУРа и установил, что у австрийского МВД не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% «Сибур Холдинга». Так как в материале, опубликованном СМИ не были указаны конкретные доказательства такого контроля.

В связи с этим все ранее введенные ограничения на активы СИБУРа были сняты, пишет РБК.

Отметим, «СИБУР Холдинг» является одной крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Компания зарегистрирована в Тобольске, а фактическая штаб-квартира расположена в Москве. Продукцию СИБУРа используют в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности в 90 странах по всему миру.

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Ранее «Наш Город» писал, что председатель совета директоров ведущего российского нефтехимического холдинга СИБУР, в состав которого входит тобольский завод ЗапСибНефтехим», Леонид Михельсон стал лидером рейтинга налогоплательщиков Forbes с НДФЛ более 1 миллиарда рублей. В 2023 году он выплатил НДФЛ, превышающий 10,9 миллиарда рублей.

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