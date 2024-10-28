СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке европейских активов

Posted 28 октября, 06:43
Published 28 октября, 06:43
Modified 28 октября, 06:46
Updated 28 октября, 06:46
Поводом послужила статья в СМИ, в которой сообщалось о том, что материнская компания «Сибур Холдинг» контролируется лицами из санкционных списков Евросоюза, тесно связанных с российским государством.
Однако Высший земельный суд Вены встал на сторону СИБУРа и установил, что у австрийского МВД не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% «Сибур Холдинга». Так как в материале, опубликованном СМИ не были указаны конкретные доказательства такого контроля.
В связи с этим все ранее введенные ограничения на активы СИБУРа были сняты, пишет РБК.
Отметим, «СИБУР Холдинг» является одной крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Компания зарегистрирована в Тобольске, а фактическая штаб-квартира расположена в Москве. Продукцию СИБУРа используют в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности в 90 странах по всему миру.
Ранее «Наш Город» писал, что председатель совета директоров ведущего российского нефтехимического холдинга СИБУР, в состав которого входит тобольский завод ЗапСибНефтехим», Леонид Михельсон стал лидером рейтинга налогоплательщиков Forbes с НДФЛ более 1 миллиарда рублей. В 2023 году он выплатил НДФЛ, превышающий 10,9 миллиарда рублей.