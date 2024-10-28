СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке европейских активов

Однако Высший земельный суд Вены встал на сторону СИБУРа и установил, что у австрийского МВД не было оснований утверждать, что подсанкционные лица владели более 50% «Сибур Холдинга». Так как в материале, опубликованном СМИ не были указаны конкретные доказательства такого контроля.