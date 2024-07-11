Совладелец тюменского завода Михельсон стал лидером среди богачей России по НДФЛ

В 2023 году бизнесмен получил дивиденды от ООО «Левит» (около 16 миллиардов рублей, эта компания является акционером «Новатэка») и ООО «Траст» (около 14 миллиардов рублей, принадлежит доля в «Сибур Холдинге»). Дивидендный доход по акциям «Новатэка» составил более 43 миллиарда рублей (Михельсону принадлежит более 14% акций компании).