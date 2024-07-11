Совладелец тюменского завода Михельсон стал лидером среди богачей России по НДФЛ

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
По итогам 2023 года главные акционер «СИБУРа» выплатил НДФЛ в размере более 10,9 миллиарда рублей.
В целом личный доход Михельсона за 2023 года составит более 73 миллиардов рублей. Сумма дивидендов Леонида Михельсона от газовой компании «Новатэк» и химического производителя «СИБУР» достигла 105 миллиардов рублей.
В 2023 году бизнесмен получил дивиденды от ООО «Левит» (около 16 миллиардов рублей, эта компания является акционером «Новатэка») и ООО «Траст» (около 14 миллиардов рублей, принадлежит доля в «Сибур Холдинге»). Дивидендный доход по акциям «Новатэка» составил более 43 миллиарда рублей (Михельсону принадлежит более 14% акций компании).
«Вероятно, Леонид Михельсон — один из лучших примеров социального ориентированного миллиардера, разбогатевшего в ходе приватизации. У его компаний — большие инвестиционные проекты. Он платит огромную сумму налога на доход физических лиц с дивидендного дохода, не „накапливая“ дивиденды в закрытых фондах и внутренних офшорах. Кроме того, Михельсон тратит десятки миллиардов рублей на социальные инвестиции», — указывает издание Forbes.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным издания Bloomberg, Леонид Михельсон входит в сотню богатейших людей мира. На начало июня 2024 года его благосостояние в 25,3 миллиарда долларов.