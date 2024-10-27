Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару

Заметим, что в Тюмени водители регулярно ПДД и катаются по пешеходной зоне, в частности на улице Дзержинского. В марте этого года 21-летний бесправник решил проехать на тонированной Lada по тюменскому «Арбату» ради красивой фотографии, за что получил штраф. В сентябре сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 16-летний бесправник на скутере, разъезжавший по пешеходному бульвару на Дзержинского. Также в сентябре по тюменскому «Арбату» прокатился тюменец на тонированной Lada. Всем нарушителям были выписаны штрафы.