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Posted 27 октября, 10:19

Published 27 октября, 10:19

Modified 27 октября, 10:23

Updated 27 октября, 10:23

Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару

Тюменец на белой Lada Grantа проехал по Цветному бульвару

27 октября 2024, 10:19
Фото: 1MI
Очередного водителя, перепутавшего пешеходную зону с проезжей частью, заметили в Тюмени. На этот раз на Цветном бульваре.
«Смельчак на белой Lada Grantа без номеров рассекал по пешеходной улице в центре города», — сообщили очевидцы.
Видео: ЧС Тюмень.

Видеоролик был опубликован в социальных сетях. В комментариях под видео тюменцы отметили, что теперь следует ожидать очередных извинений перед сотрудниками Госавтоинспекции.

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Заметим, что в Тюмени водители регулярно ПДД и катаются по пешеходной зоне, в частности на улице Дзержинского. В марте этого года 21-летний бесправник решил проехать на тонированной Lada по тюменскому «Арбату» ради красивой фотографии, за что получил штраф. В сентябре сотрудниками Госавтоинспекции был задержан 16-летний бесправник на скутере, разъезжавший по пешеходному бульвару на Дзержинского. Также в сентябре по тюменскому «Арбату» прокатился тюменец на тонированной Lada. Всем нарушителям были выписаны штрафы.

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