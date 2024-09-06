Гибдд по Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной зоне на Арбате

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Ездил 16-летний подросток без прав, на управление скутером. Родители парня пояснили, что не знали, что он купил себе транспорт и снимает гараж для его хранения.
Сам же в своих соцсетях лихач часто выкладывал видео, в которых показывал как катается на одном колесе, а также по тротуарам и пешеходным зонам.
Ранее сообщалось о том, что тюменку возмутило бескультурье водителей. Они часто не уступают дорогу, когда должны и ведут себя по-хамски.