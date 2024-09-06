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Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:14

Гибдд по Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной зоне на Арбате

Гибдд по Тюмени задержали лихача, катавшегося по пешеходной зоне на Арбате

6 сентября 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники ГИБДД задержали тюменца, решившего полихачить на тюменском Арбате. Он катался на одном колесе скутера прямо по пешеходной зоне.

Ездил 16-летний подросток без прав, на управление скутером. Родители парня пояснили, что не знали, что он купил себе транспорт и снимает гараж для его хранения.

Сам же в своих соцсетях лихач часто выкладывал видео, в которых показывал как катается на одном колесе, а также по тротуарам и пешеходным зонам.

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Ранее сообщалось о том, что тюменку возмутило бескультурье водителей. Они часто не уступают дорогу, когда должны и ведут себя по-хамски.

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#Александр Смирнов#ПДД#Нарушения ПДД#Нарушение ПДД
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