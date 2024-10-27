Тюменские кафе более полугода кормили посетителей блюдами из опасного мяса

Posted 27 октября, 07:52
Published 27 октября, 07:52
Modified 27 октября, 07:54
Updated 27 октября, 07:54
Повторные нарушения законодательства были обнаружены в кафе Barakat, «Домашнее от Ивана», «Абшерон», «Туркестан-2». Ранее эти заведения, в январе–марте, уже уличали в использовании мяса без сопроводительных ветеринарных документов, гарантирующих его безопасность.
«Установлено, что предостережения управления Россельхознадзора не исполнены. Ветеринарные сопроводительные документы на мясо в данных кафе отсутствуют», — пояснили в ведомстве.
Предпринимателям повторно объявлены предостережения. Информация для принятия мер направлена Роспотребнадзор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закрылось популярное Gastronome bistro, расположенное в центре города. Что стало причиной прекращения работы не сообщается.