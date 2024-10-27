Тюменские кафе более полугода кормили посетителей блюдами из опасного мяса

Повторные нарушения законодательства были обнаружены в кафе Barakat, «Домашнее от Ивана», «Абшерон», «Туркестан-2». Ранее эти заведения, в январе–марте, уже уличали в использовании мяса без сопроводительных ветеринарных документов, гарантирующих его безопасность.