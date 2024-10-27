nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 07:52

Published 27 октября, 07:52

Modified 27 октября, 07:54

Updated 27 октября, 07:54

Тюменские кафе более полугода кормили посетителей блюдами из опасного мяса

Тюменские кафе более полугода кормили посетителей блюдами из опасного мяса

27 октября 2024, 07:52
Фото: 1MI
Заведения общепита проигнорировали требования специалистов управления Россельхознадзора по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Повторные нарушения законодательства были обнаружены в кафе Barakat, «Домашнее от Ивана», «Абшерон», «Туркестан-2». Ранее эти заведения, в январе–марте, уже уличали в использовании мяса без сопроводительных ветеринарных документов, гарантирующих его безопасность.

«Установлено, что предостережения управления Россельхознадзора не исполнены. Ветеринарные сопроводительные документы на мясо в данных кафе отсутствуют», — пояснили в ведомстве.

Предпринимателям повторно объявлены предостережения. Информация для принятия мер направлена Роспотребнадзор.

Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени закрылось популярное Gastronome bistro, расположенное в центре города. Что стало причиной прекращения работы не сообщается.

Читайте также:
В тюменском селе на пожаре погиб человекСотни медработников ищут в Тюменской области. Зарплата до 250 тысяч рублейПотратили 10 миллиардов: у туристов в Тюменской области увеличились расходы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Проверки#Мясо#Россельхознадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика