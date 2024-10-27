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Posted 27 октября, 07:38

Published 27 октября, 07:38

Modified 27 октября, 07:40

Updated 27 октября, 07:40

В Вагайском районе на пожаре погиб человек

В тюменском селе на пожаре погиб человек

27 октября 2024, 07:38
Фото: МЧС ТО

В Вагайском районе на пожаре погиб человек

Трагедия произошла сегодня в четвертом часу утра в селе Ашлык Вагайского района. Там загорелся частый жилой дом.

На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 4 человека подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю дома по всей площади. К сожалению, во время пожара погиб один человек.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стало правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне загорелась одна из квартир многоквартирного дома. Во время ЧП пострадал хозяин жилья — он отравился продуктами горения.

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