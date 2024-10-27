В тюменском селе на пожаре погиб человек

Posted 27 октября, 07:38
Published 27 октября, 07:38
Modified 27 октября, 07:40
Updated 27 октября, 07:40
На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 4 человека подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю дома по всей площади. К сожалению, во время пожара погиб один человек.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стало правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске накануне загорелась одна из квартир многоквартирного дома. Во время ЧП пострадал хозяин жилья — он отравился продуктами горения.