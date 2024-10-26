Тоболяк устроил пожар в квартире и попал в больницу с отравлением

Posted 26 октября, 11:04
Published 26 октября, 11:04
Modified 26 октября, 11:06
Updated 26 октября, 11:06
На место происшествия были направлены 10 человек и 3 единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь пожара составила 1 квадратных метр. Хозяина квартиры с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.
Ранее «Наш Город» писал, что ночью в пятницу, 25 октября, в селе Шорохово произошел смертельный пожар в многоквартирном двухэтажном доме. Огонь унес жизнь одного человека.