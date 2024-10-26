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Posted 26 октября, 11:04

Published 26 октября, 11:04

Modified 26 октября, 11:06

Updated 26 октября, 11:06

Тоболяк устроил пожар в квартире и попал в больницу с отравлением

Тоболяк устроил пожар в квартире и попал в больницу с отравлением

26 октября 2024, 11:04
Фото: МЧС ТО
ЧП произошло сегодня ночью в микрорайоне Центральный Тобольска. Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило в третьем часу ночи.

На место происшествия были направлены 10 человек и 3 единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь пожара составила 1 квадратных метр. Хозяина квартиры с признаками отравления продуктами горения доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.

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