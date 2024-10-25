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Posted 25 октября, 06:23

Published 25 октября, 06:23

Modified 25 октября, 06:25

Updated 25 октября, 06:25

В селе под Тюменью во время пожара погиб человек

В селе под Тюменью во время пожара погиб человек

25 октября 2024, 06:23
Фото: 1MI
Трагедия произошла сегодня ночью в исетском селе Шорохово. Около полуночи там загорелась одна из квартир в многоквартирном двухэтажном доме.

На тушение огня были направлены 7 человек и 3 единицы техники от МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымления.

Фото: МЧС ТО

Общая площадь возгорания составила 11 квадратных метров. К сожалению, огонь унес жизни одного человека.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС по Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что 22 октября утром в тюменской деревне Боровлянка произошел жуткий пожар в доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли женщина и 13-летний подросток.

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