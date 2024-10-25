В селе под Тюменью во время пожара погиб человек

Posted 25 октября, 06:23
Published 25 октября, 06:23
Modified 25 октября, 06:25
Updated 25 октября, 06:25
На тушение огня были направлены 7 человек и 3 единицы техники от МЧС России и Противопожарной службы Тюменской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымления.
Общая площадь возгорания составила 11 квадратных метров. К сожалению, огонь унес жизни одного человека.
По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 22 октября утром в тюменской деревне Боровлянка произошел жуткий пожар в доме, где проживала многодетная семья. В результате ЧП погибли женщина и 13-летний подросток.