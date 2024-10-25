Руководителя отдела тюменской налоговой будут судить за превышение полномочий

Posted 25 октября, 05:58
Published 25 октября, 05:58
Modified 25 октября, 06:00
Updated 25 октября, 06:00
Согласно данным расследования, начальник одного из отделов налоговой инспекции по городу Тюмени в период с мая по июнь 2023 года, используя свое служебное положение, предоставила своей знакомой информацию о планируемых выездных проверках в отношении ряда юридических лиц, являющуюся налоговой тайной.
В отношении налоговика возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные работы, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить предпринимателя из Екатеринбурга, который похитил из бюджета Нижнетавдинского района более 3,4 миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество» .