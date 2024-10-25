Руководителя отдела тюменской налоговой будут судить за превышение полномочий

В отношении налоговика возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные работы, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет.