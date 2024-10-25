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Posted 25 октября, 03:58

Published 25 октября, 03:58

Modified 25 октября, 04:01

Updated 25 октября, 04:01

В Тюмени до 2026 года расширят улицу Запольную

Проблемную улицу в Тюмени расширят до шести полос

25 октября 2024, 03:58
Фото: 1MI

В Тюмени до 2026 года расширят улицу Запольную

Сюжет
Строительство
Число полос будет увеличено на улице Запольной. По данным администрации города, работы планируют провести до 2026 года.

В настоящее время проектная документация по расширению Запольной уже одобрена госэкспертизой. Реконструкция будет проведена на участке от Грибоедова до дорожной развязки на улице Мориса Тореза.

Известно, что для расширения улицы будет изъят земельный участок площадью 620 квадратных метров. Ранее сообщалось, что на выкуп земли из городского бюджета потратят более 71,5 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улицы Мельникайте появится новый подземный пешеходный переход. Он будет проходить через улицу Мельникайте в районе Таймырской. Проектная документация дорожного объекта находится в стадии разработки.

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