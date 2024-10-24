Кто они? 150 человек из Тюменской области состоят в списке террористов и экстремистов

Posted 24 октября, 06:31
Published 24 октября, 06:31
Modified 24 октября, 06:33
Updated 24 октября, 06:33
Список людей, причастных к терроризму и экстремизму, регулярно пополняется. Росфинмониторинг указывает, что основанием для включения организации или физического лица в перечень служит совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности. В Уголовном кодексе фигурирует 17 статей, обвинение по которым может закончиться внесением в указанный реестр.
Как говорит юрист Илья Савченко, тем, кто попал в этот список, запрещено работать в силовых структурах, у власти, в образовательных организациях и охранных предприятиях. Они не в состоянии вступить в права наследования, получать алименты, судебные возмещения вреда и так далее.
«Также террористам и экстремистам нельзя получать или тратить сумму больше 10 тысяч рублей в месяц, показатель рассчитывается на каждого члена семьи. Та же история с пенсиями, субсидиями и прочими выплатами, а также с выплатой налогов», — объяснил юрист.
Отметим, что даже после отбытия наказания, человек остается в списке террористов и экстремистов. Спонсирование этих граждан или их указание без соответствующей маркировки чревато санкциями.
В Тюменской области за всё время существования реестра 150 человек попали в число террористов и экстремистов. Причины разные: кто-то был причастен к запрещенной организации, кого-то поймали с самодельным взрывным устройством, а кто-то записал спорное видео в мессенджере.
Уроженец местного поселка Высоцкий попал в список в 2022 году, после того, как 30-летнего мужчину обвинили в участии в террористическом сообществе.
До уголовного дела и реестра мужчину знали как кандидата медицинских наук, врача-хирурга и врача-онколога, он работал в ОКБ № 2 и «Медгороде». После того как ему были выдвинуты обвинения, супруга и некоторые коллеги врача стали вступаться за него. Жена говорила о том, что обвинение якобы приписывает ее мужу события 10-летней давности, тогда, проживая в маленьком поселке, он был знаком с людьми, которых на момент заведения дела на врача уже признали террористами.
Но, по версии следствия, тюменский онколог вместе с другими причастными лицами занимался подготовкой террористической деятельности и поддержкой терроризма, угрожающих безопасности общества. Объединенная пресс-служба судебной системы тогда сообщала о том, что врач признавал свою вину.
Супруга защищала мужа до последнего, но в результате его все же признали виновным и отправили в колонию на 3 с половиной года и внесли в реестр террористов и экстремистов.
Известно, что недавно мужчина выразил раскаяние за свои поступки, он заявил, что пересмотрел свои убеждения и осознал свои ошибки.
Этот уроженец Тюменской области получил свое уголовное дело в 2020-м году. Его обвинили в организации деятельности «Свидетелей Иеговы»* (является экстремистской организацией, деятельность которой нежелательна и запрещена в России). В квартире мужчины и других предполагаемых членов организации, прошли обыски.
Пока шло следствие, мужчина сидел в СИЗО, однако в 2021 году ему изменили меру пресечения на домашний арест, но позже, по неизвестным причинам, его вернули обратно в изолятор.
В ходе судебного разбирательства следователи сообщили, что в период с 2017 по 2020 год обвиняемый, несмотря на запрет деятельности организации, фигурант руководил работой её центра в Москве. Встречи проходили в нескольких квартирах, расположенных в разных районах города, где участники изучали религиозную литературу и информацию из других источников, пропагандирующих учение запрещённой организации. Кроме того, проводились онлайн-собрания, на которых организаторы занимались вербовкой новых членов движения.
В конце октября 2022 года фигуранта приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор Кириллу Мартюшеву вынесли в 2023 году, но в список террористов и экстремистов его внесли в 2022 году, когда по делу еще шло следствие. Парень в это время находился в СИЗО.
Причиной для возбуждения дела стало видео «в кружочке», записанное в мессенджере «Телеграм». Оно длится 58 секунд, за это время нынешний экстремист рассказывает о том, что происходило в отделении полиции, где он оказался после задержания на митинге. Тюменец, выражая недовольство и непонимание ситуации, упомянул «электрический стул». Именно это стало основой для выдвижения обвинения. По мнению следствия, молодой человек призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Мартюшева приговорили к трем годам лишения свободы. Однако каждый день, проведенный в СИЗО, считался за полтора дня в тюрьме, а потому сейчас тюменец уже на свободе, но остается в списке террористов и экстремистов.
Этот человек родился 26 марта 1991 года в Тюмени. Он русский по национальности и владеет тремя языками: русским, английским и арабским. С 2016 года находился в международном розыске по линии Интерпола за участие в незаконном вооружённом формировании. Интересно, что изначально, из-за сложностей с переводом, его знали под фамилией «Симонов», а не «Семёнов».
На его странице в социальных сетях была привязка только к одной группе «Всё об арабском языке». Некоторые связывают это с тем, что позже Семёнов отправился на «джихад» в Сирию. Далее он был уже известен как Абу Иса Руси. Известно, что мужчина попадал в плен, об этом стало известно в 2019-м году.
В 2016 году в России уже расследовалось дело в отношении Семёнова по статье за участие в незаконном вооружённом формировании. Из-за этого тюменец оказался в списке террористов и экстремистов. Его судьба после попадания в плен остаётся неизвестной.
Однако стоит упомянуть, что в те времена в международном розыске числились 13 тюменцев, включая Семёнова. Они уехали в Сирию из Тюмени.
Этот молодой тюменец в реестре не так давно. Он является фигурантом «Тюменского дела». Шестерых ребят из УрФО обвиняют в организации террористического сообщества. Брика вместе с тюменцем Денизом Айдыном задержали у местной ТЭЦ-2 с самодельным взрывным устройством.
Фигуранты дела дали признательные показания, однако позже заявили о том, что их они выдали под пытками. Сейчас судебное разбирательство по делу еще ведется, однако тюменец Брик получил приговор раньше всех, так как его дело рассматривалось в особом порядке из-за сделки со следствием.
Вопреки позиции других фигурантов, Брик подтвердил существование террористического сообщества и раскаялся в содеянном. Его отправили в тюрьму на 8 лет, что считается небольшим сроком по террористической статье. Позже его внесли в список террористов и экстремистов.
Стоит отметить, что попадание в реестр террористов и экстремистов — не пожизненный приговор. В некоторых случаях можно из него выйти. Сейчас на сайте Росфинмониторинга указано, что шестерым людям за последний год удалось это сделать.
Как говорит юрист Савченко, в среднем, в год, реестр покидает около 10 человек.
«Это возможно, но достаточно непросто. Для этого нужно предоставить документ о погашении или снятии судимости. Однако срок и вероятность выбывания из перечня зависит от статьи и наказания, вынесенного судом», — объясняет юрист.
Так, например, условно осужденные могут подавать документы на выход из перечня сразу после окончания испытательного срока. Если было выбрано наказание, не касающееся лишения свободы, то оформить документы можно через год после окончания действия избранной санкции. Если преступление тяжкое, то шанс на выбывание может предоставиться только через 6 лет, если особо тяжкое — через восемь.
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