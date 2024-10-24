Кто они? 150 человек из Тюменской области состоят в списке террористов и экстремистов

До уголовного дела и реестра мужчину знали как кандидата медицинских наук, врача-хирурга и врача-онколога, он работал в ОКБ № 2 и «Медгороде». После того как ему были выдвинуты обвинения, супруга и некоторые коллеги врача стали вступаться за него. Жена говорила о том, что обвинение якобы приписывает ее мужу события 10-летней давности, тогда, проживая в маленьком поселке, он был знаком с людьми, которых на момент заведения дела на врача уже признали террористами.