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Posted 21 октября, 03:32

Published 21 октября, 03:32

Modified 21 октября, 03:34

Updated 21 октября, 03:34

В Тюмени к 2025 году разработают проект подземного перехода на Мельникайте

Новый подземный переход появится в Тюмени на улице Мельникайте

21 октября 2024, 03:32
Фото: 1MI

В Тюмени к 2025 году разработают проект подземного перехода на Мельникайте

Сюжет
Строительство
Проектную документацию планируют подготовить до конца этого года. По планам, подземник будет проходить через улицу Мельникайте в районе Таймырской. Об этом сообщили в администрации Тюмени.

Разработкой проекта занимается дочка компании «Мостострой-11» — АО «Институт Тюменьгражданпроект».

Информации о том, когда стартуют работы по строительству, в мэрии не сообщили. Однако известно, что в городской казне на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов финансовые средства на строительство данного дорожного объекта не предусмотрены, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени разрабатывают проект строительства подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры. Его общая протяженность составит порядка 200 метров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Пешеходы#Новости тюмени#Мостострой-11#Подземный переход
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