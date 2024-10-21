Новый подземный переход появится в Тюмени на улице Мельникайте

Posted 21 октября, 03:32
Published 21 октября, 03:32
Modified 21 октября, 03:34
Updated 21 октября, 03:34
Разработкой проекта занимается дочка компании «Мостострой-11» — АО «Институт Тюменьгражданпроект».
Информации о том, когда стартуют работы по строительству, в мэрии не сообщили. Однако известно, что в городской казне на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов финансовые средства на строительство данного дорожного объекта не предусмотрены, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени разрабатывают проект строительства подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры. Его общая протяженность составит порядка 200 метров.