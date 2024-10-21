Пасмурно, но без дождя: в Тюмени сегодня термометры покажут +6

Posted 21 октября, 01:13
Published 21 октября, 01:13
Modified 21 октября, 01:13
Updated 21 октября, 01:13
В Тюмени 21 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +3…+6, в вечерние часы термометры покажут -2…+1. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:24, закат в 17:20, продолжительность дня 9 часов 56 минут.
В Тобольске 21 октября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Утром и днем термометры покажут +3…+4, ночью температура воздуха составит 0…+2. Скорость ветра составит 3,7 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:16, закат в 17:06, продолжительность дня 9 часов 50 минут.
В Ишиме 21 октября ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в утренние часы. Утром и днем ожидается до +4….+6, в темное время суток температура воздуха составит 0…+2. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:06, закат в 17:07, продолжительность дня 10 часов 1 минута.