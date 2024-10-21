Пасмурно, но без дождя: в Тюмени сегодня термометры покажут +6

Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки в виде дождя и ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с обещают метеорологи в первый день новой рабочей недели. Максимальная дневная температура воздуха составит +4…+8, в вечерние и ночные часы ожидается до +2…-3.

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