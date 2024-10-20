Итоги недели: визит нового полпреда, митинг ветеранов СВО и рост числа мигрантов

Posted 20 октября, 12:19
Published 20 октября, 12:19
Modified 20 октября, 12:21
Updated 20 октября, 12:21
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область в пятницу, 18 октября.
Визит Жоги в Тюмень начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона Александром Моором он ознакомился с занятиями кадетов спортом, их учебными классами, музеем и кружком робототехники.
Также новый полпред посетил местное отделение фонда «Защитники Отечества», ознакомился также и с работой волонтерского центра «Союза женщин России», расположенного в Тюмени, встретился с ветераном СВО Максимом Симоновым. Военный получил тяжелое ранение в боях под Артемовском, вследствие которого стал инвалидом. Артем Жога вручил ему ключи от автомобиля Lada с ручным управлением.
19 октября полпред посетил Тобольск — там он побывал в музее семьи Императора Николая II, в Александровском саду, Тобольском кремле, на Базарной площади и ознакомился с туристическим потенциалом древней столицы Сибири.
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 18 октября. В результате переговоров с Украиной Россия вернула 95 бойцов. В их числе есть и тюменцы.
По данным источника «Нашего Города» из плена были освобождены Виктор Семенченко (2005 г. р.), Василий Чукреев (1997 г. р.), Руслан Косарев (2003 г. р.), Никита Литвинюк (2004 г. р.).
Эту информацию подтвердил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских. По информации Министерства обороны, при возвращении военнослужащих РФ из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. Отметим, в целом объединенные Арабские Эмираты помогли России и Украине обменять 2184 военнопленных за время конфликта. Этот обмен стал девятым по счету с начала 2024 года.
Пикет состоялся в субботу, 19 октября, в парке Комсомольский. Его участниками стали более 50 жителей Перевалово. Тюменцы требовали от властей отмены результатов общественных слушаний, проведенных 12 июля 2024 года, согласно которым земельные участки, на которых расположены дома, были лишены статуса ИЖС.
По словам жителей Перевалово, их мнение во время публичных слушаний не было учтено. А в настоящее время местные власти их просто не слышат — пытаются отобрать земельные участки, перекроить их, провести красные линии.
При этом, по словам переваловцев, администрация Тюменского района в сложившей ситуации обвиняет застройщика — оказывается, он не учел генплан, который был опубликован еще в 2016 году. Таким образом, уверены жители Перевалово, чиновники пытаются уйти от ответственности.
Между тем, генплан не является документом прямого действия. В Росреестре зарегистрирована земля в соответствии с правилами землепользования и землеустройства, значит планировку территории можно провести в соответствии с застройкой, сделанной на основании законных документов, после чего внести изменения в Генплан.
Тюменцы отмечают, что недоверие к чиновникам вынуждает их выходить на митинг, чтобы хоть как-то привлечь внимание к сложившейся ситуации.
В настоящее время тюменцы пытаются оспорить выкупную стоимость дома и земельного участка, предложенную застройщиком. Принадлежащие им дом и земля общей площадью 225 квадратных метров по улице Невской попали под реновацию. Однако предложенной едва хватит на однокомнатную квартиру.
По словам Марии Коркиной, оценку имущества еще в феврале этого года провели специалисты ООО «Априори» — многодетным тюменцам за их благоустроенное жилье предложили лишь 4,5 миллиона рублей при рыночной стоимости недвижимости 112-120 тысяч рублей и площади самого дома 86 квадратных метров.
Дом, в котором живет многодетная семья в настоящее время, полностью благоустроен — имеются свет, вода, септик, центральное отопление, санузел в доме, баня на улице. В шаговой доступности находятся школа и городская поликлиника.
«Мы согласны переезжать, но без ухудшения жилищных условий — в равнозначное жилье. Обращались в городскую администрацию, но ответа так и не получили. Нам прислали лишь акты об изъятии земельных участков. С четырьмя детьми мы можем остаться на улице. Так как равноценное жилье нам не предлагают, а предложенной компенсации недостаточно даже на однокомнатную квартиру», — сетует тюменка.
В настоящее время к проблеме многодетной семьи уже подключился депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.
По данным опросов, большая часть жителей региона считает, что мигрантов в Тюменской области слишком много. Сейчас активно обсуждается ряд законов, который может сократить численность иностранцев. Однако, как объяснили эксперты, недовольства и новые законы проблемы с мигрантами не решат.
Несмотря на то, что по данным аналитиков hh.ru, 80% тюменцев считают, что мигрантов слишком много, а 53% считают, что им вовсе не нужно предоставлять рабочие места, в социально-экономическом плане развития города указывается, что иностранцев станет только больше.
«Миграционный прирост в прогнозном периоде по базовому варианту ожидается с положительной динамикой: 3887 человек в 2025 году, 4042 человека в 2026 году, 4554 человека в 2027 году», — указано в документах городской администрации.
Стоит заметить, что эти показатели выше естественной прибыли населения.
Сейчас «наверху» ведутся разговоры об ужесточении правил и условий пребывания в России для мигрантов. Так, предлагается запретить им въезд с семьями, мигрантов уже выдворяют, если они не знают русского языка, но имеют соответствующий сертификат, а также уже создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Нелегалам, попавшим в список, будет запрещено совершать ряд действий, в том числе пользование банками, заключение брака, оформление детей в школу и детский сад.
Эксперты отмечают, что введение запретов и усиление контроля над миграцией в Тюменской области могут иметь далеко идущие последствия как для мигрантов, так и для местного населения. Поскольку мигранты играют важную роль в экономике региона, важно искать баланс между необходимостью контроля, уважением к правам человека и созданию условий труда.
Специалисты подчеркивают, что устойчивое развитие региона возможно только в условиях открытости и взаимопонимания между различными культурами и национальностями. К тому же избежать всплесков преступности можно избежать при целевом трудоустройстве мигрантов и при возникновении других мер по обеспечению иностранцев рабочими местами.
Ведь не только мигранты заинтересованы в работе в Тюмени, но и городские, а также региональные власти готовы широко распахнуть им двери. А потому даже с перечисленными выше правилами и законами приток мигрантов вряд ли снизится.
Уровень воды в Туре продолжает падать. В настоящее время он ушел в минус примерно на полметра — до антирекорда осталось 2023 года осталось чуть более 40 сантиметров.
Состоянием реки уже интересовалась транспортная прокуратура — специалисты ведомства обнаружили на дне тюменской реки большое скопление топляка. Что может мешать не только проходимости кораблей и пароходов, но и негативно отражаться на уровне воды.
«Влияние оказывается не прямое, но оно есть. Забиваются русла рек, уменьшается их пропускная способность и скорость течения. Местами появляются застойные зоны. Это неблагоприятно сказывается на реке, на качестве воды, особенно в засушливый период», — объяснил «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
Отметим, что Тура уже признана грязной рекой. Представители власти региона уже подали заявку на участие в федеральном проекте по очистке рек, однако пока неизвестно, включат ли в нее Туру или Тюмень снова получит отказ. Ответ федералы обещали дать только к 2025 году.