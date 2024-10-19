Губернатор Моор познакомил нового уральского полпреда с Тобольском

Posted 19 октября, 12:01
Published 19 октября, 12:01
Modified 19 октября, 12:03
Updated 19 октября, 12:03
Знакомство с Тобольском Артем Жога начал с музея семьи Императора Николая II — с августа 1917 года по апрель 1918 года там под арестом находилась царская семья.
«Поразила искренняя любовь и забота служителей музея о наследии царской семьи. Если вы окажетесь в Тобольске, обязательно загляните в этот музей. Искренне благодарю сотрудников музея за их труд и преданность своему делу», — отметил Артем Жога в своем telegram-канале.
Также губернатор Александр Моор ознакомил полпреда с туристическим потенциалом древней столицы Сибири. Они посетили реконструированный Александровский сад, обновленную Базарную площадь, Тобольский кремль.
«Туристический потенциал Тобольска огромен. Будем развивать его и дальше. Для нас принципиально важно, чтобы Тобольск становился уютнее и комфортнее не только для туристов, но и для местных жителей», — подчеркнул Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Тюменскую область с рабочим визитом 18 октября. В Тюмени полпред посетил кадетское училище, фонд помощи участникам СВО, провел ряд встреч, в том числе в представителями волонтерского центра Тюменского регионального отделения «Союза женщин России».