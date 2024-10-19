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Posted 19 октября, 12:01

Published 19 октября, 12:01

Modified 19 октября, 12:03

Updated 19 октября, 12:03

Губернатор Моор познакомил нового уральского полпреда с Тобольском

Губернатор Моор познакомил нового уральского полпреда с Тобольском

19 октября 2024, 12:01
Сюжет
Касается каждого
Рабочая поездка полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги в Тюменскую область продолжается. Сегодня новый уральский полпред посетил Тобольск.

Знакомство с Тобольском Артем Жога начал с музея семьи Императора Николая II — с августа 1917 года по апрель 1918 года там под арестом находилась царская семья.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
«Поразила искренняя любовь и забота служителей музея о наследии царской семьи. Если вы окажетесь в Тобольске, обязательно загляните в этот музей. Искренне благодарю сотрудников музея за их труд и преданность своему делу», — отметил Артем Жога в своем telegram-канале.

Также губернатор Александр Моор ознакомил полпреда с туристическим потенциалом древней столицы Сибири. Они посетили реконструированный Александровский сад, обновленную Базарную площадь, Тобольский кремль.

Фото: тг-канал Александр Моор
«Туристический потенциал Тобольска огромен. Будем развивать его и дальше. Для нас принципиально важно, чтобы Тобольск становился уютнее и комфортнее не только для туристов, но и для местных жителей», — подчеркнул Александр Моор.
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Ранее «Наш Город» писал, что полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога прибыл в Тюменскую область с рабочим визитом 18 октября. В Тюмени полпред посетил кадетское училище, фонд помощи участникам СВО, провел ряд встреч, в том числе в представителями волонтерского центра Тюменского регионального отделения «Союза женщин России».

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