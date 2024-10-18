nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:23

Published 18 октября, 08:23

Modified 18 октября, 08:25

Updated 18 октября, 08:25

Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды.

Это катастрофа! Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды

18 октября 2024, 08:23
Фото: Скриншот cam72.su
Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды.

Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды

Сюжет
Тура
Уровень воды в Туре продолжает падать. По мнению экспертов, если ситуация не изменится, может быть побит антирекорд прошлого года. Проблема частично связана с загрязнением реки, в частности, с большим количеством топляка, который скапливается на её дне.

Еще на прошлой неделе уровень воды в Туре составлял -45 сантиметров, с учетом того, что по данным Тюменского ЦГМС, этот показатель снижается в среднем на сантиметр в сутки, сейчас река в минусе уже примерно на полметра. До прошлогоднего антирекорда осталось чуть более 40 сантиметров.

Видео: Скриншот cam72.su. Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды.

Состоянием реки уже интересовалась прокуратура, но транспортная. В ходе выявления допустимости перемещения транспорта по реке правоохранители выявили, что на дне Туры много топляка. Это может не только мешать проходимости кораблей и пароходов, но и сказываться на уровне воды.

«Влияние оказывается не прямое, но оно есть. Забиваются русла рек, уменьшается их пропускная способность и скорость течения. Местами появляются застойные зоны. Это неблагоприятно сказывается на реке, на качестве воды, особенно в засушливый период.», — объяснил «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.

Отметим, что Тура уже признана грязной рекой. Представители власти региона уже подали заявку на участие в федеральном проекте по очистке рек, однако пока неизвестно, включат ли в нее Туру или Тюмень снова получит отказ. Ответ федералы обещали дать только к 2025 году.

Пешеходный тоннель с выходом на набережную Туры построят в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что вопросы о состоянии Туры и применении мер по качеству реки горожане хотят задать губернатору Тюменской области Александру Моору на его грядущей «прямой линии».

Читайте также:
Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕОСама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелетьОна вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
#Алиса Вернер#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тура#Река Тура#Катастрофический уровень воды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика