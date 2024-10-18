Это катастрофа! Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды

Posted 18 октября, 08:23
Published 18 октября, 08:23
Modified 18 октября, 08:25
Updated 18 октября, 08:25
Еще на прошлой неделе уровень воды в Туре составлял -45 сантиметров, с учетом того, что по данным Тюменского ЦГМС, этот показатель снижается в среднем на сантиметр в сутки, сейчас река в минусе уже примерно на полметра. До прошлогоднего антирекорда осталось чуть более 40 сантиметров.
Состоянием реки уже интересовалась прокуратура, но транспортная. В ходе выявления допустимости перемещения транспорта по реке правоохранители выявили, что на дне Туры много топляка. Это может не только мешать проходимости кораблей и пароходов, но и сказываться на уровне воды.
«Влияние оказывается не прямое, но оно есть. Забиваются русла рек, уменьшается их пропускная способность и скорость течения. Местами появляются застойные зоны. Это неблагоприятно сказывается на реке, на качестве воды, особенно в засушливый период.», — объяснил «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
Отметим, что Тура уже признана грязной рекой. Представители власти региона уже подали заявку на участие в федеральном проекте по очистке рек, однако пока неизвестно, включат ли в нее Туру или Тюмень снова получит отказ. Ответ федералы обещали дать только к 2025 году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что вопросы о состоянии Туры и применении мер по качеству реки горожане хотят задать губернатору Тюменской области Александру Моору на его грядущей «прямой линии».