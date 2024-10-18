Это катастрофа! Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды

Еще на прошлой неделе уровень воды в Туре составлял -45 сантиметров, с учетом того, что по данным Тюменского ЦГМС, этот показатель снижается в среднем на сантиметр в сутки, сейчас река в минусе уже примерно на полметра. До прошлогоднего антирекорда осталось чуть более 40 сантиметров.