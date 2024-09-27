Мигрантам, не знающим русского языка, перестанут выдавать паспорта в Тюмени.

Posted 27 сентября, 07:32
Published 27 сентября, 07:32
Modified 27 сентября, 07:34
Updated 27 сентября, 07:34
Статусы мигрантов и гражданство страны не будут выдавать иностранцам, которые смогут подтвердить знание русского языка, даже, если у них имеются соответствующие сертификаты, об этом сообщают «Новые Известия». Как говорит официальный представитель МИД России Ирина Волк, если иностранец будет обращаться за получением статуса мигранта или гражданства, ему придется подтвердить знание русского языка.
К тому же специалисты ведомства часто выявляют мигрантов, которые неизвестным образом получили сертификат о сдаче экзамена по русскому языку, хотя на деле оказывается очевидно, что им они не владеют даже на минимальном уровне. Так, за последние 3 года было выявлено около 14 тысяч подобных инцидентов.
Но с чем связан такой массовый поток иностранцев, которые не знают государственного языка? Дело в том, что еще в 2006 году реализовывалась инициатива по возвращению в Россию коренного населения, оказавшегося на других территориях после распада СССР. Но в итоге это направление превратилось в канал миграции для представителей Средней Азии и Закавказья.
Притом в Тюменскую область представители разных наций съезжались издавна. Как говорит тюменский историк-краевед Александр Петрушин, наш регион — уникальный случай. Дело в том, что население Тюменской области формировалось в купе с развитием нефтегазовой отрасли. Среди местных было не так много квалифицированных кадров, а специалистов требовалось много. И так в регион начали стягиваться представители всех 15 союзных республик и автономий.
«Наш регион — особый, здесь проживает 140 наций и народностей. Причем коренного народа у нас нет, не считая сибирских татар. Мы здесь все понаехавшие», - говорит Петрушин.
Но сейчас для усиления надзора с 1-го января текущего года иностранцам необходимо будет устно и письменно подтвердить владение русским языком. Если же проверка будет провалена, иностранцам откажут в получении документов, а их данные передадут в Рособрнадзор.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мигранты часто приезжают в Тюмень с семьями, что вызывает бурю споров на фоне конфликтов с местными жителями. Стоит ли запретить им въезд с детьми и женами?
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