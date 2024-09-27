Мигрантам, не знающим русского языка, перестанут выдавать паспорта в Тюмени.

Но с чем связан такой массовый поток иностранцев, которые не знают государственного языка? Дело в том, что еще в 2006 году реализовывалась инициатива по возвращению в Россию коренного населения, оказавшегося на других территориях после распада СССР. Но в итоге это направление превратилось в канал миграции для представителей Средней Азии и Закавказья.