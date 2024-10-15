Многодетная семья из Тюмени может оказаться на улице из-за КРТ

Posted 15 октября, 12:39
Published 15 октября, 12:39
Modified 15 октября, 13:09
Updated 15 октября, 13:09
По словам Марии Коркиной, оценку имущества еще в феврале этого года провели специалисты ООО «Априори» — многодетным тюменцам за их благоустроенное жилье предложили лишь 4,5 миллиона рублей при рыночной стоимости недвижимости 112-120 тысяч рублей и площади самого дома 86 квадратных метров.
«Этой суммы недостаточно даже на 1-комнатную квартиру. А нас шесть человек в семье. Предоставлять квартиру площадью, равноценной нашему дому застройщик, ООО „СЗ ГК СБК, отказывается, потому как в его домах квартиры площадью 86 квадратных метров стоят 10-11 миллионов рублей. Ему это просто не выгодно“, — рассказывает Мария.
Женщина отмечает, что дом, в котором они живут в настоящее время, полностью благоустроен — имеются свет, вода, септик, центральное отопление, санузел в доме, баня на улице. В шаговой доступности находятся школа и городская поликлиника.
«Мы согласны переезжать, но без ухудшение жилищных условий — в равнозначное жилье. Обращались в городскую администрацию, но ответа так и не получили. Нам прислали лишь акты об изъятии земельных участков. С четырьмя детьми мы можем остаться на улице. Так как равноценное жилье нам не предлагают, а предложенной компенсации недостаточно даже на однокомнатную квартиру», — сетует тюменка.
В мэрии Тюмени отмечают, что в соответствии с договором КРТ застройщик должен либо уплатить возмещение собственникам жилых помещений, либо предоставить взамен освобождаемого жилого помещения другое жилое помещение, а также заключить договоры, предусматривающие переход прав в муниципальную собственность.
«При возникновении гражданско-правовых споров о размере возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества их рассмотрение осуществляется в судебном порядке. Снос жилых и нежилых объектов капитального строительства осуществляется только после полного обеспечения жилищных и имущественных прав собственников», — поясняют в администрации Тюмени.
Эксперты отмечают, что собственник земельного участка (дома, квартиры), не согласный со стоимостью объекта, установленной в решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, может обратиться в суд с иском признании недостоверной выкупной цены.
Правда, желательно в этом случает иметь приложение своего отчета об оценке для обоснования недостоверности оспариваемой цены (можно провести независимую экспертизу). По итогам рассмотрения иска суд определит стоимость объекта, исходя из его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора.
В настоящее время к проблеме многодетной семьи уже подключился депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин.
«Направил запросы по данной теме, но, боюсь, что в данном случае жителям нужен скорее юрист, чем депутат. Скорее всего, им придется оспаривать выкупную стоимость в судебном порядке с привлечением эксперта», — отметил Вершинин.
Ранее «Наш Город» писал, что реновация на Московском тракте в квадрате улиц Транспортная — Невская — 9 Января будет проведена на земельном участке площадью 3,3 гектара. Под снос попадают восемь жилых домов. На их месте в течение шести лет планируют построить многоэтажные и среднетажные дома, детские сады, школы, площадки для занятий спортом и т. д.