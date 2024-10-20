Более 800 тысяч ночей провели туристы в тюменских санаториях

Posted 20 октября, 11:25
Published 20 октября, 11:25
Modified 20 октября, 11:27
Updated 20 октября, 11:27
По словам экспертов, это составляет 22,9% от общего числа туристических ночевок.
«Тюменская область славится своими современными санаториями и уникальными термальными минеральными водами. Поэтому из года в год остается привлекательной для туристов, ищущих качественные услуги в области оздоровления и расслабления», — пояснили аналитики.
В целом по стране за первые восемь месяцев 2024 года число ночевок в санаториях России достигло около 240 миллионов, что составило 19,5% от общего числа туристических ночевок. Первое место среди всех федеральных округов Российской Федерации занимает Северокавказский федеральный округ — количество ночевок в санаториях здесь составляет более 60% от общего числа туристических ночевок в коллективных средствах размещения.
На втором месте в рейтинге расположен Приволжский федеральный округ, где количество ночевок превышает 8 миллионов, что составляет 27% от общего числа туристических ночевок в округе. Третье и четвертое места разделили Сибирский и Южный федеральные округа, доля ночевок в санаторно-курортных организациях которых составила 25%.
Уральский федеральный округ с результатом 20% располагается на пятом месте — каждая пятая туристическая ночевка на Урал совершается в санатории.
Ранее «Наш Город» писал, что санатории Тюменской области вошли в тройку топ-3 российских здравниц по росту доходов. За шесть месяцев этого года выручка превысила 3 миллиарда рублей.