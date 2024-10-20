Более 800 тысяч ночей провели туристы в тюменских санаториях

В целом по стране за первые восемь месяцев 2024 года число ночевок в санаториях России достигло около 240 миллионов, что составило 19,5% от общего числа туристических ночевок. Первое место среди всех федеральных округов Российской Федерации занимает Северокавказский федеральный округ — количество ночевок в санаториях здесь составляет более 60% от общего числа туристических ночевок в коллективных средствах размещения.