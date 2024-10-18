Встреча с Моором и Lada для ветерана СВО: полпред Путина приехал в Тюмень с визитом

Posted 18 октября, 15:46
Published 18 октября, 15:46
Modified 18 октября, 15:49
Updated 18 октября, 15:49
Полпред из Уральского округа встретился с Александром Моором. По словам губернатора, в Тюменской области действует 37 социальных программ поддержки для ветеранов СВО и их семей. Регион также уже выделил более одного миллиарда рублей на военные нужды.
Моор отметил, что программа визита насыщена. Он подчеркнул, что основное внимание уделено мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей.
«Покажем, как организована эта работа в нашем регионе», — отметил глава области.
Визит в Тюмень Уральского полпреда начался с посещения Президентского кадетского училища. Вместе с губернатором региона он ознакомился с занятиями кадетов спортом, их учебными классами, музеем и кружком робототехники. В комментариях СМИ Артем Жога отметил, что экскурсия ему очень понравилась.
«Я видел, что ребята волнуются, когда рассказывают о своем училище и о своих занятиях. Но поразился тому, как интересно и красиво они об этом говорят. Видно хороший уровень образования», — рассказал URA.RU Артем Жога.
Полпреда также тронул концерт, который дали кадеты, и вместе с ними он подпевал песню группы Любэ «Комбат». Он также оставил памятную надпись в альбоме училища, в которой напутствовал кадетов основной идеей «Там, где мы — там победа».
Еще одной целью визита полпреда в Тюмени было посещение местного отделения фонда «Защитники Отечества». При этом фонде работает центр социального обслуживания населения, где ветеранам СВО оказывают различные виды поддержки, включая психологическую помощь, трудоустройство и помогают с начислением социальных выплат.
Во время экскурсии по центру полпред не скрывал своих эмоций. Реабилитационный центр для тяжелораненых участников СВО поразил его современным оборудованием. Он отметил современный различные средства тренировки военных по адаптации к повседневной жизни, включая тренировки на пандусе для заезда на колясках в автобус или подъезд, их подготовка к быту.
Жога ознакомился также и с работой волонтерского центра «Союза женщин России», расположенного в Тюмени.
Более 200 человек регулярно помогают в центре в сборе и отправке гуманитарных грузов. С момента начала СВО было отправлено 550 тонн помощи и упаковано более пяти тысяч коробок с лекарствами.
Также женщины изготавливают маскировочные сети и делают игрушки-обереги. И одну из таких игрушек они подарили полпреду.
Артем Жога вручил участнику СВО из Тюмени ключи от автомобиля Lada.
Боец СВО Максим Симонов получил автомобиль с ручным управлением. Он был тяжело ранен под Артемовском (Бахмутом) и перенес ампутацию, но позже успешно прошел специальное обучение вождению автомобиля.
Полпред пожелал Максиму Симонову соблюдать правила дорожного движения.
«Только не гоняйте! Поздравляю!», — сказал Артем Жога военному.
Артем Жога родился в 1975 году в Магаданской области. В 1990-х годах он переехал в Донбасс, где занимался бизнесом, торгуя рыбой. Позднее он вступил в батальон «Спарта» вместе со своим сыном Владимиром.
После гибели командира батальона Арсена Павлова в 2016 году, Владимир Жога занял его место, а Артем Жога стал начальником штаба батальона. После гибели Владимира в 2022 году отец принял командование батальоном.
Звание Героя России посмертно было присвоено Владимиру Жоге. Осенью 2023 года Артем Жога призвал Владимира Путина выдвинуть кандидатуру на президентские выборы.
Представитель президента уверен, что это не его последний визит в Тюменскую область, и он планирует сделать более продолжительные поездки в будущем.
Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском Федеральном округе Артема Жогу.