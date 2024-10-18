Встреча с Моором и Lada для ветерана СВО: полпред Путина приехал в Тюмень с визитом

Во время экскурсии по центру полпред не скрывал своих эмоций. Реабилитационный центр для тяжелораненых участников СВО поразил его современным оборудованием. Он отметил современный различные средства тренировки военных по адаптации к повседневной жизни, включая тренировки на пандусе для заезда на колясках в автобус или подъезд, их подготовка к быту.