Осень отдыху не помеха. Где в Тюменской области можно насладиться природой?

Если вы давно мечтали выбраться из города, но сталкивались с дилеммой, куда отправиться, мы подготовили для вас пять интересных и довольно необычных мест. Все они находятся в пределах нескольких часов езды от Тюмени, так что у вас будет достаточно времени не только на дорогу, но и на отдых.