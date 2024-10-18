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Posted 18 октября, 12:20

Published 18 октября, 12:20

Modified 18 октября, 12:22

Updated 18 октября, 12:22

В Тюменской области годовая инфляция составила свыше 8%

В Тюменской области годовая инфляция составила свыше 8%

18 октября 2024, 12:20
Фото: 1MI
В сентябре уровень инфляции в Тюменской области вырос до 8,06 процентов. Он стал выше, чем по Уральскому федеральному округу, отметили в Банке России.

Согласно документу «Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Тюменской области в сентябре 2024 года», размещенному на сайте тюменского отделения Банка России, годовая инфляция в нашем регионе составила свыше 8 процентов.

Годовой темп прироста цен в регионе оказался выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,89 процентов), но ниже, чем по России в целом (8,63 процентов).

При этом в сентябре 2024 года к уровню прошлогоднего сентября наблюдается рост цен на продовольствие (на 8,61 процентов) и услуги (11,4 процентов).

Как сообщают аналитики, главные причины ускорения роста цен: увеличение издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг. На это также влияет рост спроса на услуги зарубежного туризма.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии третьего квартала 2024 года. В список вошли инженеры, машинисты, врачи и вышкомонтажники. Представителям данных профессий платили более 100 тысяч рублей ежемесячно.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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