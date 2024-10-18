В Тюменской области годовая инфляция составила свыше 8%

Posted 18 октября, 12:20
Published 18 октября, 12:20
Modified 18 октября, 12:22
Updated 18 октября, 12:22
Согласно документу «Информационно-аналитический комментарий об инфляции в Тюменской области в сентябре 2024 года», размещенному на сайте тюменского отделения Банка России, годовая инфляция в нашем регионе составила свыше 8 процентов.
Годовой темп прироста цен в регионе оказался выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,89 процентов), но ниже, чем по России в целом (8,63 процентов).
При этом в сентябре 2024 года к уровню прошлогоднего сентября наблюдается рост цен на продовольствие (на 8,61 процентов) и услуги (11,4 процентов).
Как сообщают аналитики, главные причины ускорения роста цен: увеличение издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг. На это также влияет рост спроса на услуги зарубежного туризма.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии третьего квартала 2024 года. В список вошли инженеры, машинисты, врачи и вышкомонтажники. Представителям данных профессий платили более 100 тысяч рублей ежемесячно.