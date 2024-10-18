Официальный визит

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2024
Встреча с Моором и Lada для ветерана СВО: полпред Путина приехал в Тюмень с визитом
18 октября, 15:46
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина приедет в Тюмень
Общественный деятель планирует встретиться с тюменской молодежью. Она намекнула, что собирается посетить экстремальное шоу.
19 февраля, 02:23
2023
В Тюмень прибыл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
7 июня 2023, 12:51
2022
Визит президента России в Нижний Тагил не состоится
23 декабря 2022 года В. Путин собирался посетить «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Однако по неизвестным причинам планы сорвались, сообщает TagilCity.
23 декабря 2022, 05:45

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