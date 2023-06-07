В Тюмень прибыл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

В 2022 году в рамках пилотного проекта услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили в общей сложности 372 ребенка-инвалида, за 5 месяцев 2023 года — еще 256 детей. По данным СФР, всего за период с 1 января 2022 года по 5 мая 2023 года было выпущено 1 тысяча 417 электронных сертификатов, реализовано 628 сертификатов.