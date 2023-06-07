В Тюмень прибыл министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Визит министра Котякова — оценить реализацию пилотного федерального проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, который был запущен в Тюменской области 2 июня 2022 года.
«Когда мы выбирали регионы для запуска проекта, то смотрели на количество учреждений, которые соответствуют требованиям. В Тюменской области большая концентрация учреждений, направленных на реабилитацию. Поэтому с учетом того, какой опыт имеет регион, он был выбран в качестве пилотной площадки», — сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Цель проекта — отработка механизма использования электронного сертификата, а также стандартов предоставления услуг для детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно.
«Длительность курса оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации — 21 день. Реабилитацию можно получить по 11 целевым реабилитационным группам: дети с нарушениями психических функций, зрения, слуха, функций внутренних органов и систем, в том числе вследствие врожденных пороков развития, с преимущественными нарушениями функций центральной нервной системы, с тяжелыми множественными нарушениями функций организма вследствие пороков развития, деформаций и хромосомных нарушений, дети со стомами пищеварительного тракта, дыхательной, мочевыделительной системы», — объяснили в правительстве региона.
В 2022 году в рамках пилотного проекта услуги по комплексной реабилитации и абилитации получили в общей сложности 372 ребенка-инвалида, за 5 месяцев 2023 года — еще 256 детей. По данным СФР, всего за период с 1 января 2022 года по 5 мая 2023 года было выпущено 1 тысяча 417 электронных сертификатов, реализовано 628 сертификатов.
«Этот проект уже второй год реализуется на территории Тюменской области. Результаты первого года нас, действительно, порадовали. Отмечу профессиональный подход к реализации проекта, специалисты помогали отработать методические рекомендации в области практической реализации. Здесь велась слаженная работа, которая помогает детишкам быстрее реабилитироваться в силу их ограничений по здоровью», — отметил Котяков.
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