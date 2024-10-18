Домклик: Повышение ключевой ставки ЦБ почти не повлияло на структуру ипотеки

В течение 2024 года, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки и, как следствие, увеличение стоимости кредитов, количество ипотечных сделок на вторичном рынке стабильно держится на уровне около 30 тысяч в месяц. При этом доля вторичного жилья в общей структуре ипотечного кредитования в России довольно значительна — 58,4%, в то время как первичный рынок занимает лишь 35% на сентябрь 2024 года.