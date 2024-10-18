Домклик: Повышение ключевой ставки ЦБ почти не повлияло на структуру ипотеки

Posted 18 октября, 15:00
Published 18 октября, 15:00
Modified 18 октября, 15:01
Updated 18 октября, 15:01
По информации аналитического центра «Домклик», доли первичного и вторичного рынков жилья, а также индивидуального строительства в ипотечном кредитовании по итогам сентября остались почти без изменений по сравнению с августом, информирует properm.ru.
В сентябре 2024 года Сбер выдал 49,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму свыше 225 миллиардов рублей. Для сопоставления: в июле было выдано 49,8 тысячи кредитов, а в августе — 52,6 тысячи.
В рамках программы «Семейная ипотека» за последние месяцы было заключено примерно 14,5 тысячи сделок, однако ее временное приостановление «снизило интерес» со стороны заемщиков, отмечают эксперты «Домклик». Они предполагают, что показатели могут частично восстановиться после перераспределения лимитов и возобновления кредитования.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» в Сбербанке, добавил, что в сентябре по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке лидируют Москва и Санкт-Петербург. Большинство сделок на новостройки по-прежнему оформляется на льготных условиях, при этом «спрос на кредиты с базовыми ставками увеличивается», отметил Лейпи. Он добавил, что в Москве рост составил 44%, а в Петербурге — 84%.
В крупных городах наблюдается увеличение доли ипотечных сделок на рынке новостроек. В Москве в прошлом месяце объем ипотечного кредитования по стандартным условиям возрос на 4,6%, составив 14,8% от общего числа сделок. В Санкт-Петербурге аналогичный показатель увеличился на 4,5%, достигнув 10%.
В регионах Российской Федерации в сентябре было оформлено 17,3 тысячи ипотечных кредитов на строящееся жилье, что соответствует уровню предыдущего месяца. При этом общий объем ипотечных кредитов на рынке готового жилья в сентябре упал на 8,4% по сравнению с августом, составив 29,1 тысячи кредитов.
В течение 2024 года, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки и, как следствие, увеличение стоимости кредитов, количество ипотечных сделок на вторичном рынке стабильно держится на уровне около 30 тысяч в месяц. При этом доля вторичного жилья в общей структуре ипотечного кредитования в России довольно значительна — 58,4%, в то время как первичный рынок занимает лишь 35% на сентябрь 2024 года.