Тюменские автобусы будут ходить по зимнему расписанию — когда?

Posted 18 октября, 10:48
Published 18 октября, 10:48
Modified 18 октября, 10:54
Updated 18 октября, 10:54
Согласно информационному сообщению, опубликованному на сайте Тюменьгортранс, с 28 октября общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание. Садоводческие маршруты прекращают движение.
В Тюменьгортранс подчеркнули, что автобусы, следующие маршрутами № 32, 36, 36к, 97, 100, 114, 119, 120к, 129к, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158, продолжат курсировать на протяжении всей зимы каждый день
Любые изменения в работе общественного транспорта можно отслеживать на сайте МКУ «Тюменьгортранс».
Ранее в Тюмени организовали проверку высадки 13-летней школьницы из автобуса по инициативе председателя комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольги Швецовой.