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Posted 18 октября, 10:48

Published 18 октября, 10:48

Modified 18 октября, 10:54

Updated 18 октября, 10:54

Тюменские автобусы будут ходить по зимнему расписанию — когда?

Тюменские автобусы будут ходить по зимнему расписанию — когда?

18 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Тюменские автобусы переходят на зимний график работы, садоводческие маршруты прекращают движение. Об этом проинформировали в Тюменьгортрансе.

Согласно информационному сообщению, опубликованному на сайте Тюменьгортранс, с 28 октября общественный транспорт Тюмени переходит на зимнее расписание. Садоводческие маршруты прекращают движение.

В Тюменьгортранс подчеркнули, что автобусы, следующие маршрутами № 32, 36, 36к, 97, 100, 114, 119, 120к, 129к, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158, продолжат курсировать на протяжении всей зимы каждый день

Любые изменения в работе общественного транспорта можно отслеживать на сайте МКУ «Тюменьгортранс».

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Ранее в Тюмени организовали проверку высадки 13-летней школьницы из автобуса по инициативе председателя комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольги Швецовой.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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