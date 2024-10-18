Тюменские автобусы будут ходить по зимнему расписанию — когда?

В Тюменьгортранс подчеркнули, что автобусы, следующие маршрутами № 32, 36, 36к, 97, 100, 114, 119, 120к, 129к, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158, продолжат курсировать на протяжении всей зимы каждый день