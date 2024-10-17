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Posted 17 октября, 14:21

Published 17 октября, 14:21

Modified 17 октября, 14:24

Updated 17 октября, 14:24

Кондуктор выплатит 25 тыс. рублей за жестокое обращение с девочкой

Кондуктор выплатит 25 тыс. рублей за жестокое обращение с девочкой

17 октября 2024, 14:21
Фото: 1MI
Сюжет
Общественный транспорт
В городе Тюмень произошел инцидент, связанный с кондуктором городского автобуса, которая грубо выругала десятилетнюю девочку и дернула ее за капюшон, поскольку она не смогла оплатить проезд, сообщает Вк-паблик «Инцидент Тюмень».

Мать девочки подала жалобу в прокуратуру, утверждая, что в марте текущего года ее дочь села в автобус, но не имела возможности заплатить за билет.

Кондуктор грубо выругалась на девочку, схватила ее за капюшон и стала тащить к выходу. К счастью, девочке повезло — один из пассажиров решил вмешаться и внес оплату за проезд девочки, благодаря чему кондуктор отменил свое решение высадить ее.

Суд присяжных учел просьбу пострадавших и обязал виновника инцидента выплатить компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, предприятие, на котором работает кондуктор, было оштрафовано на сумму в 12,5 тысяч рублей.

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Ранее в Тюмени организовали проверку высадки 13-летней школьницы из автобуса по инициативе председателя комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольги Швецовой.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Общественный транспорт#Новости тюмени#Городской транспорт
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