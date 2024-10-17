Кондуктор выплатит 25 тыс. рублей за жестокое обращение с девочкой

Кондуктор грубо выругалась на девочку, схватила ее за капюшон и стала тащить к выходу. К счастью, девочке повезло — один из пассажиров решил вмешаться и внес оплату за проезд девочки, благодаря чему кондуктор отменил свое решение высадить ее.