Кондуктор выплатит 25 тыс. рублей за жестокое обращение с девочкой

Posted 17 октября, 14:21
Published 17 октября, 14:21
Modified 17 октября, 14:24
Updated 17 октября, 14:24
Мать девочки подала жалобу в прокуратуру, утверждая, что в марте текущего года ее дочь села в автобус, но не имела возможности заплатить за билет.
Кондуктор грубо выругалась на девочку, схватила ее за капюшон и стала тащить к выходу. К счастью, девочке повезло — один из пассажиров решил вмешаться и внес оплату за проезд девочки, благодаря чему кондуктор отменил свое решение высадить ее.
Суд присяжных учел просьбу пострадавших и обязал виновника инцидента выплатить компенсацию в размере 25 тысяч рублей. Кроме того, предприятие, на котором работает кондуктор, было оштрафовано на сумму в 12,5 тысяч рублей.
Ранее в Тюмени организовали проверку высадки 13-летней школьницы из автобуса по инициативе председателя комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольги Швецовой.