Из-за внутренних «правил» фармацевты тюменской аптеки не могут уйти в отпуск

Posted 18 октября, 09:06
Published 18 октября, 09:06
Modified 18 октября, 09:08
Updated 18 октября, 09:08
Сотрудники сети аптек «Апрель» уже не первый раз сталкиваются с проблемой, когда хотят уйти в отпуск. По их словам, руководство не позволяет им уйти на законный отдых, пока они сами не найдут себе замену на это время
«По аптекам не хватает сотрудников. И потому возникают такие проблемы с отпуском. Говорят, что закрыться аптека не может, а кроме сотрудника, который хочет уйти в отпуск, работать некому. И тут либо ищи себе замену, или сиди и работай без отдыха», — рассказали «Нашему городу» сотрудники аптеки.
Юрист Григорий Ковалев говорит о том, что эта ситуация достаточно распространенная, но решается она достаточно просто — обращением в трудовую инспекцию.
«Часто сотрудники оттягивают обращение, так как не хотят портить отношения с работодателем. Но это единственный и необходимый путь, который может решить вопрос законно и вынудить работодателя понести ответственность за нарушение трудового кодекса», — уверен правозащитник.
«Наш город» обращался с вопросами, касающихся проблем сотрудников сети аптек, по указанным на официальном сайте контактным номерам, но получить ответ не удалось. Также в справочной службе редакция получила почтовый адрес для отправления запроса и направили официальное обращение. Ответ на него пока не получен.
Напомним, что сотрудники сети «Апрель» в Тюмени уже сообщали о том, что им приходится перерабатывать, а также о том, что на них хотят «повесить» недостачи, которые, по мнению работников, возникли достаточно странным образом.
Ранее «Наш город» писала о том, что жители одного из микрорайонов Тобольска столкнулись с проблемой: в выходной день невозможно приобрести лекарства в аптеке. Люди утверждают, что единственная аптека в районе работает только с понедельника по пятницу, и это создаёт трудности для тех, кто нуждается в медицинской помощи в другое время.