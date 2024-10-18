Из-за внутренних «правил» фармацевты тюменской аптеки не могут уйти в отпуск

Ранее «Наш город» писала о том, что жители одного из микрорайонов Тобольска столкнулись с проблемой: в выходной день невозможно приобрести лекарства в аптеке. Люди утверждают, что единственная аптека в районе работает только с понедельника по пятницу, и это создаёт трудности для тех, кто нуждается в медицинской помощи в другое время.