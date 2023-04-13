Тюменский кондуктор оскорбил и высадил из общественного транспорта ребёнка

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Как рассказали в ведомстве, 13-летнюю девочку оскорбили и высадили из маршрутки N 39, из-за чего подросток, который возвращался из школы домой, вышел из общественного транспорта раньше своей остановки.
Швецова заявила, что подобное поведение кондуктора недопустимо, и направила запрос в МКУ «Тюменьгортранс» для проведения проверки по данному факту.
Руководитель исполкома партии «Единая Россия» напомнила, что, в соответствии с законом, принятом в апреле 2023 года, детей возрасте до 16 лет запрещается высаживать из городского транспорта на улицу раньше необходимой им остановки.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли конфликт в автобусе N 5: накануне в социальных сетях распространилась информацияя об этом, но оказалось, что видео снимали не в Тюмени и даже и не регионе.