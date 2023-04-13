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Тюменский кондуктор оскорбил и высадил из общественного транспорта ребёнка

13 апреля 2023, 15:21
Фото: 1MI

В Тюмени проверяют обстоятельства высадки 13-летнего подростка из автобуса

В Тюмени организовали проверку высадки 13-летней школьницы из автобуса по инициативе председателя комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольги Швецовой, сообщили в региональном отделении партии «Единой России».
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Автобус

Как рассказали в ведомстве, 13-летнюю девочку оскорбили и высадили из маршрутки N 39, из-за чего подросток, который возвращался из школы домой, вышел из общественного транспорта раньше своей остановки.

Швецова заявила, что подобное поведение кондуктора недопустимо, и направила запрос в МКУ «Тюменьгортранс» для проведения проверки по данному факту.

Руководитель исполкома партии «Единая Россия» напомнила, что, в соответствии с законом, принятом в апреле 2023 года, детей возрасте до 16 лет запрещается высаживать из городского транспорта на улицу раньше необходимой им остановки.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли конфликт в автобусе N 5: накануне в социальных сетях распространилась информацияя об этом, но оказалось, что видео снимали не в Тюмени и даже и не регионе.

 

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#Автобус#Дороги#Водители#Автобусы#Водители автобусов#Дети#Нарушение правил#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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