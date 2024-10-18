Индекс мата: тюменцы чаще других сквернословят

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Государственной Думы предложили ввести штрафы за оскорбления педагогов. Граждан предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей, должностных лиц — на 200 тысяч, штраф для организаций будет достигать 700 тысяч рублей.