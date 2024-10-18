Индекс мата: тюменцы чаще других сквернословят

Posted 18 октября, 08:02
Published 18 октября, 08:02
Modified 18 октября, 08:04
Updated 18 октября, 08:04
Лидером рейтинга городов-матершинников стала Москва, на втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Новосибирск. Также в топ-10 вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск и Нижний Новгород. Еще один город УрФО, Сургут, занял 49-е место.
Примечательно, что в список самых матерящихся городом не вошел ни один город Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Государственной Думы предложили ввести штрафы за оскорбления педагогов. Граждан предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей, должностных лиц — на 200 тысяч, штраф для организаций будет достигать 700 тысяч рублей.