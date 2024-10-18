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Posted 18 октября, 08:02

Published 18 октября, 08:02

Modified 18 октября, 08:04

Updated 18 октября, 08:04

Индекс мата: тюменцы чаще других сквернословят

Индекс мата: тюменцы чаще других сквернословят

18 октября 2024, 08:02
Фото: 1MI
Областная столица вошла в топ-50 самых матерящихся городов России и заняла 17 место, по мнению аналитиков диджитал-агентства «Интериум». К такому мнению эксперты пришли, проанализировав записи соцсетей, блогов и мессенджеров.

Лидером рейтинга городов-матершинников стала Москва, на втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Новосибирск. Также в топ-10 вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск и Нижний Новгород. Еще один город УрФО, Сургут, занял 49-е место.

Фото: «Интериум»

Примечательно, что в список самых матерящихся городом не вошел ни один город Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Государственной Думы предложили ввести штрафы за оскорбления педагогов. Граждан предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей, должностных лиц — на 200 тысяч, штраф для организаций будет достигать 700 тысяч рублей.

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