И дождь, и снег, и сильный ветер: какая погода ждет тюменцев в выходные

Posted 18 октября, 07:35
Published 18 октября, 07:35
Modified 18 октября, 07:37
Updated 18 октября, 07:37
В субботу, 19 октября, синоптики обещают переменную облачность, ветер с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+9, в темное время суток температура воздуха составит 0…-5. 20 октября прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, ветер до 14 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +5…+10, ночью столбик термометров опустятся до -4…+1.
В первый день новой рабочей недели, 21 октября, существенно погода не изменится — небольшие дожди, ветер с порывами до 14 м/с, +3…+8 днем и до -4…+1 в ночные часы.
В Тюмени в субботу ожидается солнечная погода. Днем максимальная температура воздуха составит +7…+9, ночью ожидается похолодание до -3. В воскресенье, 20 октября, метеорологи прогнозируют в областной столице дожди со снегом, ветер до 8 м/с. Температура воздуха в этот день составит 0…+6.
Понедельник, 21 октября, пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем ожидается +4…+6, ночью похолодание до 0.
Во вторник существенно погода не поменяется, а со среды, 22 октября, в Тюмень придут дожди. В отдельные дни ожидается снег. При этом средняя температура воздуха в областной столице до конца следующей недели будет держаться на уровне +4…+6.