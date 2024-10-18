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Posted 18 октября, 07:35

Published 18 октября, 07:35

Modified 18 октября, 07:37

Updated 18 октября, 07:37

И дождь, и снег, и сильный ветер: какая погода ждет тюменцев в выходные

И дождь, и снег, и сильный ветер: какая погода ждет тюменцев в выходные

18 октября 2024, 07:35
Фото: 1MI
Небесная канцелярия в предстоящие выходные дни порадует жителей Тюменской области относительно теплой погодой. По прогнозам метеорологов, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +8…+10. Правда, без осадков не обойдется.

В субботу, 19 октября, синоптики обещают переменную облачность, ветер с порывами до 14 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+9, в темное время суток температура воздуха составит 0…-5. 20 октября прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, ветер до 14 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +5…+10, ночью столбик термометров опустятся до -4…+1.

В первый день новой рабочей недели, 21 октября, существенно погода не изменится — небольшие дожди, ветер с порывами до 14 м/с, +3…+8 днем и до -4…+1 в ночные часы.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в субботу ожидается солнечная погода. Днем максимальная температура воздуха составит +7…+9, ночью ожидается похолодание до -3. В воскресенье, 20 октября, метеорологи прогнозируют в областной столице дожди со снегом, ветер до 8 м/с. Температура воздуха в этот день составит 0…+6.

Фото: gismeteo.ru

Понедельник, 21 октября, пройдет при переменной облачности и без осадков. Днем ожидается +4…+6, ночью похолодание до 0.

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Во вторник существенно погода не поменяется, а со среды, 22 октября, в Тюмень придут дожди. В отдельные дни ожидается снег. При этом средняя температура воздуха в областной столице до конца следующей недели будет держаться на уровне +4…+6.

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