Экспертов взволновала проблема избыточного веса

Posted 18 октября, 11:22
Published 18 октября, 11:22
Modified 18 октября, 11:22
Updated 18 октября, 11:22
Мероприятие модерировала ведущая телеканала «Доктор» Эвелина Закамская. Проблему обсуждали эксперты, среди которых были профессора медицинских наук. Согласно официальным данным Минздрава РФ, в России зарегистрировано около 2,5 млн человек с диагнозом «ожирение», но реальные цифры, согласно эпидемиологическим исследованиям, приближаются к 45 млн человек, пишет newsnn.ru.
Ожирение является причиной многих заболеваний, включая сердечно-сосудистые нарушения и диабет, и сокращает продолжительность жизни на 3–10 лет. Это становится серьёзной угрозой для здоровья нации. Участники обсуждали мифы и заблуждения о методах похудения, а также реальные механизмы борьбы с ожирением.
Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ, отметил, что ожирение — это социально значимая проблема, которая приводит к снижению качества жизни и инвалидизации населения. Он подчеркнул значительный рост расходов системы здравоохранения на решение этой проблемы, которая «распространяется гигантскими темпами». В качестве примера он привёл разработки фармацевтической компании «Промомед» и, в частности, препарат «Велгия», который назвал «современной доступной терапией» и большим шагом к решению этой медицинской и социальной проблемы.
Директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская рассказала о выходе препарата на российский рынок. Аметов также добавил, что россияне нуждаются в доступной, эффективной и безопасной терапии ожирения. Он призвал журналистов федеральных и профильных СМИ доносить информацию об этой проблеме до общественности.