Экспертов взволновала проблема избыточного веса

Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ, отметил, что ожирение — это социально значимая проблема, которая приводит к снижению качества жизни и инвалидизации населения. Он подчеркнул значительный рост расходов системы здравоохранения на решение этой проблемы, которая «распространяется гигантскими темпами». В качестве примера он привёл разработки фармацевтической компании «Промомед» и, в частности, препарат «Велгия», который назвал «современной доступной терапией» и большим шагом к решению этой медицинской и социальной проблемы.