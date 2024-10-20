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Posted 20 октября, 12:37

Published 20 октября, 12:37

Modified 20 октября, 12:39

Updated 20 октября, 12:39

Тепло, прощай: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября

Тепло, прощай: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября

20 октября 2024, 12:37
Фото: 1MI
Предстоящая рабочая неделя станет последней теплой неделей в этом году. С 28 октября в областной столице установится околонулевая температура воздуха.

По прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +6…+7, ночью ожидается до -1…-3. При этом осадки маловероятны.

В среду и четверг, 24 и 25 октября, в Тюмень вернутся дожди и снег, несмотря на повышение дневной температуры воздуха до +8. В субботу, 26 октября, похолодает до +1…+5, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом.

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В воскресенье существенно погода не изменится, а уже в понедельник, 28 октября, в областной столице выше -2…0 столбики термометров не поднимутся. В Тюмени наступит настоящая промозглая осень с дождями, мокрым снегом и сыростью.

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