Тепло, прощай: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября

Posted 20 октября, 12:37
Published 20 октября, 12:37
Modified 20 октября, 12:39
Updated 20 октября, 12:39
По прогнозам метеорологов, в понедельник и вторник в дневные часы столбики термометров будут подниматься до +6…+7, ночью ожидается до -1…-3. При этом осадки маловероятны.
В среду и четверг, 24 и 25 октября, в Тюмень вернутся дожди и снег, несмотря на повышение дневной температуры воздуха до +8. В субботу, 26 октября, похолодает до +1…+5, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом.
В воскресенье существенно погода не изменится, а уже в понедельник, 28 октября, в областной столице выше -2…0 столбики термометров не поднимутся. В Тюмени наступит настоящая промозглая осень с дождями, мокрым снегом и сыростью.