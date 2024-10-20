Тепло, прощай: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября

В среду и четверг, 24 и 25 октября, в Тюмень вернутся дожди и снег, несмотря на повышение дневной температуры воздуха до +8. В субботу, 26 октября, похолодает до +1…+5, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя со снегом.