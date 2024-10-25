Штормовой ветер и дождь обещают тюменцам синоптики 25 октября

В Ишиме 25 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в течение всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +5….+7, в вечерние часы ожидается до +6.+4. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.