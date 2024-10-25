Штормовой ветер и дождь обещают тюменцам синоптики 25 октября

Posted 25 октября, 01:07
Published 25 октября, 01:07
Modified 25 октября, 01:07
Updated 25 октября, 01:07
В Тюмени 25 октября ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя днем. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +5…+8, в вечерние часы термометры покажут +2…+4. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33 закат в 17:10, продолжительность дня 9 часов 37 минут.
В Тобольске 25 октября синоптики обещают пасмурную погоду, кратковременные дожди в течение дня. Утром и днем столбики термометров не поднимутся выше +6…+5, ночью опустятся до +5…+3. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 16:56, продолжительность дня 9 часов 31 минута.
В Ишиме 25 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в течение всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +5….+7, в вечерние часы ожидается до +6.+4. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14 закат в 16:57, продолжительность дня 9 часов 43 минуты.