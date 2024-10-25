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Posted 25 октября, 01:07

Published 25 октября, 01:07

Modified 25 октября, 01:07

Updated 25 октября, 01:07

Штормовой ветер и дождь обещают тюменцам синоптики 25 октября

Штормовой ветер и дождь обещают тюменцам синоптики 25 октября

25 октября 2024, 01:07
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в пятницу, 25 октября, испортится погода. Метеорологи обещают штормовой ветер с порывами до 18 м/с, дожди, местами умеренные. Днем температура воздуха составит +5…+10, в ночные часы до 0…+5.

В Тюмени 25 октября ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя днем. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +5…+8, в вечерние часы термометры покажут +2…+4. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33 закат в 17:10, продолжительность дня 9 часов 37 минут.

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В Тобольске 25 октября синоптики обещают пасмурную погоду, кратковременные дожди в течение дня. Утром и днем столбики термометров не поднимутся выше +6…+5, ночью опустятся до +5…+3. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 16:56, продолжительность дня 9 часов 31 минута.

В Ишиме 25 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дожди в течение всего дня. Утром и днем температура воздуха составит +5….+7, в вечерние часы ожидается до +6.+4. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14 закат в 16:57, продолжительность дня 9 часов 43 минуты.

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