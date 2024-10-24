Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли нефтепродуктами

Posted 24 октября, 06:41
Published 24 октября, 06:41
Modified 24 октября, 06:43
Updated 24 октября, 06:43
В постановлении суда указано, что в феврале 2021 года администрации города передала компании «Тюменьгормост» участок на Велижанском тракте площадью 286 тысяч квадратных метров для складирования снега. Во время проверки, в сентября 2021 года, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в земле превышение норм содержания нефтепродуктов более чем в 20 раз. Также в почве были обнаружены свинец и хлориды. Тогда компания выплатила штраф в размере 40 тысяч рублей.
Во время судебных разбирательств выяснилось, что «Тюменьгормост» предоставил в 2021 году участок другой организации — «Службе заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Между тем, согласно контракту с мэрией Тюмени, передача земли третьим лицам предусмотрена не была. Представители «Тюменьгормоста» также пытались доказать, что землю загрязнили экс-арендаторы, пишет NEFT.
«Доводы ответчика о непричинении им вреда окружающей среде вступают в явное противоречие с представленными истцом материалами об административном правонарушении, заключением и иными доказательствами», — указано в судебном решении.
В результате суд удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал «Тюменьгормоста» выплатить компенсацию в размере 2 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что с департамента земельных отношений взыскали 689 тысяч рублей за разлив битума на улице Полевой. Содержание нефтепродуктов в почве было превышено в шесть раз.