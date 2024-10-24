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Posted 24 октября, 06:41

Published 24 октября, 06:41

Modified 24 октября, 06:43

Updated 24 октября, 06:43

Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли

Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли нефтепродуктами

24 октября 2024, 06:41
Фото: 1MI

Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли

Сюжет
Суд
Два миллиона рублей пришлось выплатить компании «Тюменьгормост» за загрязнение земельного участка под Тюменью. Иск в суд подал уральский Росприроднадзор

В постановлении суда указано, что в феврале 2021 года администрации города передала компании «Тюменьгормост» участок на Велижанском тракте площадью 286 тысяч квадратных метров для складирования снега. Во время проверки, в сентября 2021 года, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в земле превышение норм содержания нефтепродуктов более чем в 20 раз. Также в почве были обнаружены свинец и хлориды. Тогда компания выплатила штраф в размере 40 тысяч рублей.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что «Тюменьгормост» предоставил в 2021 году участок другой организации — «Службе заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Между тем, согласно контракту с мэрией Тюмени, передача земли третьим лицам предусмотрена не была. Представители «Тюменьгормоста» также пытались доказать, что землю загрязнили экс-арендаторы, пишет NEFT.

«Доводы ответчика о непричинении им вреда окружающей среде вступают в явное противоречие с представленными истцом материалами об административном правонарушении, заключением и иными доказательствами», — указано в судебном решении.

В результате суд удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал «Тюменьгормоста» выплатить компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что с департамента земельных отношений взыскали 689 тысяч рублей за разлив битума на улице Полевой. Содержание нефтепродуктов в почве было превышено в шесть раз.

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