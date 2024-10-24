Компанию тюменских властей оштрафовали на 2 млн рублей за порчу земли нефтепродуктами

В постановлении суда указано, что в феврале 2021 года администрации города передала компании «Тюменьгормост» участок на Велижанском тракте площадью 286 тысяч квадратных метров для складирования снега. Во время проверки, в сентября 2021 года, специалисты Роспотребнадзора обнаружили в земле превышение норм содержания нефтепродуктов более чем в 20 раз. Также в почве были обнаружены свинец и хлориды. Тогда компания выплатила штраф в размере 40 тысяч рублей.