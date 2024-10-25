Десятки задержанных, стрельба и труп таксистки. Что произошло в уральском городе?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 22-летнему пассажиру такси грозит 15 лет лишения свободы за нападение на таксиста. Молодой человек нанес ему во время поездки несколько ранений канцелярским и самодельным ножами. Таксист, опасаясь за свою жизнь, покинул автомобиль — чего и добивался преступник. Тюменец изначально планировал угнать авто. Правда, далеко уехать не удалось — его задержали силовики.