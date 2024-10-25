Десятки задержанных, стрельба и труп таксистки. Что произошло в уральском городе?

Posted 25 октября, 05:13
Published 25 октября, 05:13
Modified 25 октября, 05:15
Updated 25 октября, 05:15
Вечером в среду, 23 августа, в Коркино было обнаружено тело 40-летней Елены, работавшей водителем в такси. Труп женщины был обнаружен в машине.
По данным Следственного комитета по Челябинской области Елену зарезал 17-летний пассажир, которого она подвозила. Между ним и водителем произошел конфликт — молодой человек достал не менее четырех раз нанес женщине удары в грудь острым предметом. В настоящее время он задержан и находится под стражей.
Известно, что у Елены остались двое детей и супруг.
Новости об убийстве таксистки и поимке молодого человека, совершившего преступление, быстро распространились по небольшому городу. В СМИ начала появляться информация, что в машине помимо 17-летнего цыгана находился еще один пассажир — 19 летний молодой человек.
В итоге жители Коркино решили устроить самосуд и вышли на бунт против цыган. Толпа горожан собралась у дома предполагаемых убийц Елены — люди били камнями окна дома, переворачивали автомобили. В ответ на это хозяева дома, по словам очевидцев, открыли стрельбу, пишет Ural Mash.
Ранения получили два человека (один русский, второй — цыган) — одному из них пуля попала в шею, второму в бедро. На место беспорядков оперативно прибыли силовики. Сотрудники оцепили дом, попали внутрь — второго подозреваемого в убийстве женщины задержали. В настоящее время его проверяют на причастность к совершенному преступлению.
Кроме того, за беспорядки были задержаны 50 человек. В доме, который пытались штурмовать жители Коркино, силовики обнаружили гладкоствольное ружьё МР-133 с пистолетной рукояткой 12 калибра, пистолет и патроны, сообщает Mash.
В настоящее время в Коркино выехал прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер для координации действий правоохранительных органов.
«Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино, где произошли общественные волнения из-за убийства местной жительницы», — сообщили в ведомстве.
На массовые беспорядки из-за убийства 40-летней таксисты отреагировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В правительстве региона сообщили, что глава области проинформирован об общественных волнениях в Коркинском муниципальном округе.
По его поручению для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии.
«Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — сообщили в правительстве Челябинской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 22-летнему пассажиру такси грозит 15 лет лишения свободы за нападение на таксиста. Молодой человек нанес ему во время поездки несколько ранений канцелярским и самодельным ножами. Таксист, опасаясь за свою жизнь, покинул автомобиль — чего и добивался преступник. Тюменец изначально планировал угнать авто. Правда, далеко уехать не удалось — его задержали силовики.