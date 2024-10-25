Три кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе

Posted 25 октября, 05:36
Published 25 октября, 05:36
Modified 25 октября, 05:39
Updated 25 октября, 05:39
От удара легковушку отбросило на встречную полосу движения. У авто были разбиты фары, поэтому водитель Lada пытался предупредить едущих во встречном направлении водителей при помощи фонарика. Однако избежать ДТП не удалось.
Водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил. В итоге грузовик развернуло, он сбил Lada и водителя, находившегося на проезжей части в качестве пешехода.
В результате ДТП пострадали 28-летний водитель отечественной легковушки, его 28-летняя супруга, 10-месячная дочь и 54-летняя мать.
Обстоятельства произошедшей аварии в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Ишимском районе произошла авария с участием двух грузовиков. В ДТП пострадал один человек.