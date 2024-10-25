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Posted 25 октября, 05:36

Published 25 октября, 05:36

Modified 25 октября, 05:39

Updated 25 октября, 05:39

4 человека пострадали в ДТП на тюменской трассе из-за кабанов

Три кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе

25 октября 2024, 05:36
Фото: ГАИ ТО

4 человека пострадали в ДТП на тюменской трассе из-за кабанов

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг вечером на автодороге Центральный — Емуртла — Видонова — граница Курганской области. На 12-м километре трассы водитель автомобиля Lada Granta наехал на трех кабанов.

От удара легковушку отбросило на встречную полосу движения. У авто были разбиты фары, поэтому водитель Lada пытался предупредить едущих во встречном направлении водителей при помощи фонарика. Однако избежать ДТП не удалось.

Фото: ГАИ ТО

Водитель КамАЗа, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил. В итоге грузовик развернуло, он сбил Lada и водителя, находившегося на проезжей части в качестве пешехода.

В результате ДТП пострадали 28-летний водитель отечественной легковушки, его 28-летняя супруга, 10-месячная дочь и 54-летняя мать.

Обстоятельства произошедшей аварии в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Ишимском районе произошла авария с участием двух грузовиков. В ДТП пострадал один человек.

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