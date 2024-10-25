Вредные советы: тюменцы «выбивают» из сервисов доставки еды скидки и бесплатные блюда

Тимофеева говорит о том, что заказ еды через приложение позволяет клиентам оставаться анонимными, что порой приводит к тому, что люди чувствуют себя свободными в выражении своих недовольств, даже если они не всегда обоснованы. Клиенты ожидают, что еда будет доставлена в кратчайшие сроки и с идеальным качеством, что зачастую невозможно обеспечить из-за множества факторов — от пробок до погодных условий.