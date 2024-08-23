«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы

Также, по словам сотрудников, в пятницу и выходные дни, когда заказов особенно много, на один промежуток времени доставщику могут поставить несколько адресов, которые располагаются в максимальном удалении друг от друга. Практика показывает, что почти половина таких заказов доставляется с опозданием.