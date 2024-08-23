«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Доставщики отмечают, что в последнее время стильно растет численность заказов и из-за этого возникают серьезные проблемы с логистикой. Маршрут сотрудника определяется работодателем и он не может его нарушить, хотя эта система часто доставляет проблемы клиентам и курьерам.
«Не учитывается состав заказа и время. Мне сначала дают дальний заказ, который можно в течение трех часов доставить, а после него и еще пары в той же локации ставят уже просроченный по времени заказ с мороженным, мороженой рыбой и прочим — прямо у магазина! Любой разумный человек понимает, что надо наоборот», — негодует курьер Андрей П.
Также, по словам сотрудников, в пятницу и выходные дни, когда заказов особенно много, на один промежуток времени доставщику могут поставить несколько адресов, которые располагаются в максимальном удалении друг от друга. Практика показывает, что почти половина таких заказов доставляется с опозданием.
«В часы пик клиенты могут доплатить за доставку к особенно способом времени. Но иногда на одни промежуток копиться столько, что это просто невозможно выполнить. К тому же не учитывается расстояние и обстановка на дорогах», — рассказал доставщик.
В результате таких недочетов некоторые получают заказ с опозданием на пару часов или даже больше, хотя оплачено было более раннее время. Более рациональные лимиты, которые могут выставлять программой, могли бы решить эту проблему.
Однако из-за подобных недочетов клиенты порою обращаются с жалобами. И не всегда они оказываются адресованы службе поддержки сервиса, волну негодования выливают на гонца, который привез необходимое с неприличным опозданием.
«На самом деле людей можно понять, у них планы и они хотят знать, когда доставка приедет. Некоторые не дожидаются и приходится у двери по 5-10 пакетов оставлять и по телефону пытаться успокоить человека», — делится курьер Алексей Н.
Также жалобы клиентов порою качаются качества продуктов или несоответствий. Если доставщику удалось избежать разборок с заказчиком, то ему еще предстоит выяснить, кто виноват в произошедшем внутри компании.
«Бывает, что не тот салат положили и по правилам мы его не забираем, а просто возвращаем деньги. Или иногда срок годности у товара истек и тоже средства клиенту возвращаются. Это убытки и их надо минимизировать. Но почему-то виноватым оказывается не руководитель центра формирование заказов, который не проконтролировал наличие или сроки, а сборщик или вообще доставщик, которым товары по факту выдаются», — делится проблемой Денис Н.
Также он отмечает, что многим курьерским сервисам не хватает современных контрольно-учетных систем, что помогло бы избежать проблем и недочетов. Однако стоят они не малых денег, а потому имеются не везде.
Непросто приходится курьерам и в дождливую погоду. Особенно тем, кто передвигается на велосипеде. Не все службы доставки обеспечивают сотрудников дождевиками и другими средствами защиты для одежды и обуви.
«Да, нам доплачивают за работы в сложных погодных условиях и у нас есть форма. Но почему бы не добавить дождевик? С обувью тоже проблемы — один заказ и все ноги мокрые, потом уходишь на больничный. Не хватает охраны труда нам», — говорит курьер Константин Р.
Также он говорит о том, что не во всех службах доставки курьерам оформляют страховку. Также медицинские книжки многим приходится делать за свой счет.
На фоне многочисленных проблем доставщики говорят о том, что они бы хотели организовать профсоюз, с привлечением таких объединений могли бы решаться спорные вопросы, возникающие внутри компаний. Ведь курьерская деятельность давно укоренилась на рынке труда и в этой сфере только в Тюмени трудятся сотни человек.
Также доставщики не против того, чтобы курьерскую деятельность взял под крыло кто-то из представителей власти, например, депутаты. Это могло бы помочь сформировать единые стандарты для всех курьерских служб, что, по мнению сотрудников, положительно сказалось бы на качестве выполнения работ.