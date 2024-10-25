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Проблемы с доставкой

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Октябрь
Вредные советы: тюменцы «выбивают» из сервисов доставки еды скидки и бесплатные блюда
25 октября, 06:08
Август
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
23 августа, 08:58
«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы
2 августа, 06:25
Ноябрь 2023
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
29 ноября 2023, 11:27

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