Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
«Наш город» попытался разобраться, почему всё-таки детей отправили на дистанционное обучение и когда они вернутся в родные стены.
Сообщения о том, что детей распустили по домам из-за нехватки продуктов в школе номер 15, появились в соцсетях днём 28 ноября. Недовольство жителей левобережной части Тобольска из-за закрытия паромной переправы тогда только набирало обороты. Люди даже собрались на берегу реки, чтобы записать видеообращение для всех возможных инстанций. Его, в том числе, собирались направить и Путину.
«Сейчас 9-й класс, начинается подготовка к ОГЭ, они не могут присутствовать на занятиях. В дальнейшем как это будет? Детей в школе распустили на дистанционное обучение, так как школа тоже не запаслась продуктами, так как не знали, что паром уберут вот так экстренно. Помогите нам, пожалуйста!», — говорили жители, записывая видеообращение на берегу Иртыша.
В администрации школы подтверждали: в учебном заведении случился дефицит продуктов. И произошло это именно из-за закрытия парома.
«Действительно, из-за проблем с доставкой продуктов в школе введено дистанционное обучение. Надеемся, что оно продлится максимум до 1 декабря, а затем вопрос с подвозом решится. Все городские службы принимают участие в решении этой проблемы», — приводит URA.RU слова замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №15 Любови Слинкиной.
Тогда речь шла о полной временной приостановке работы школы.
Однако уже утром 29 ноября выяснилось, что вся информация была неверной. По крайней мере, так считает директор школы номер 15 Саит Хисматулин. Ночь полностью изменила позицию учебного заведения по данному вопросу.
Директор заверил корреспондента «Нашего города», что на дистанционку отправили не всю школу, а только средние классы, с 5 по 9-й. И вовсе не из-за нехватки продуктов. Их в учебном заведении — с запасом.
«В школу на эту неделю продукты завезены, а на следующей неделе мы будем завозить продукты к понедельнику», — сообщил Хисматулин.
Причина дистанционного обучения, по словам директора, в том, что в школу не смогли добраться учителя. Совсем.
Преподавать очно, отметил Хисматулин, возможность осталась только у одного учителя. Но при этом заметил, что некоторые педагоги уже попадают «на ту сторону по железной дороге или другими способами».
С учетом того, что еще в понедельник для связи между берегами запустили электрички, остается не очень понятно, почему потребовалось уходить на дистанционное обучение. За пару дней между переводом на дистант и комментарием Хисматулина транспортные условия, по сути, не менялись.
Директор школы в своем комментарии также пообещал, что 15-я выйдет с дистанта в следующий понедельник.
Между тем, для перевозки жителей Левобережья (аккурат перед прямым эфиром губернатора, совпадение ли?) организовали судно на воздушной подушке. К обеду среды, 29-го ноября, её уже доставили на берег.
Между тем, напомним, паром, перевозивший людей через Иртыш, ушел на зимовку в субботу вечером, 25 ноября. Городские власти объяснили возможное прекращение работы парома погодными и условиями и резким поднятием уровня воды в реке. Но жителям Левого берега аргументы были не сильно важны. Они оказались отрезаны от «большой земли». Не попасть ни на работу, ни в школу, ни в магазин.
Вместо закрытой паромной переправы власти запустили пригородные поезда. Но такая альтернатива людей также не устроила. Электричка в Тобольск, объясняют, приходит только в 11:00, тогда как у многих рабочий день начинается с 8:00.
Продукты в магазинах также появились — чиновники наладили доставку продовольствия.
Недовольные жители массово собирались на берегу Иртыша записывать видеообращение. Уверяли, так происходит не каждый год. Обычно на реке сначала встает лёд, люди уже начинают ходить по нему пешком, а уже потом закрывается паромная переправа. Транспортная прокуратура организовала проверку.
«Наш город» продолжает следить за развитием ситуации.