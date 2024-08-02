«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Курьеры обычно готовятся ко встрече с клиентом, ведь им важно успеть поздороваться, передать нужный заказ и желательно еще пожелать хорошего дня или вечера, а дверь часто остается открытой не более 10 секунд. А вот клиенты часто оказываются не готовыми к приезду доставщика и даже не успевают (или не хотят) одеться.
«В трусах каждый день меня кто-то встречает. Иногда люди пытаются немного спрятаться за дверным проемом, но некоторые прям без прелюдий и стеснений встают во всей красе и элегантно тянут ручки за пакетом. Обычно особого внимания на белье мы не обращаем и стараемся взгляд опустить в пол, но иногда что-то очень забавное или красивое попадается и удержаться сложно», — рассказывает доставщик.
Он признается, что иногда коллеги даже обсуждают комплекты одежды клиентов или их отсутствие. Но это касается особенно экстравагантных вариантов. Однако о них сотрудники службы доставки поклялись не рассказывать сторонним лицам.
У многих сервисов есть возможность позвонить курьеру, изначально эта функция нужна для того, чтобы можно было скорректировать адрес доставки в случае ошибки или объяснить значимые детали. Однако некоторые считают, что это номер для дополнительных пожеланий и курьера можно попросить «сбегать кабанчиком» за сигаретами или еще чем-то срочно понадобившимся.
«Сразу скажу, что это запрещено и мы не имеем права доставлять что-то вне заказа на нашем сервисе. Но запросы разные, иногда даже хочется помочь, когда за детским питанием просят заскочить или памперсами, которых не было в наличии на сервисе. Но пиво и сигареты, это, конечно, жесть. Однажды даже просили купить средства экстренной контрацепции, я бы не хотел, чтобы меня в такие вещи посвящали», — говорит Черепанов.
Также в списке «дополнительных» заказов часто фигурируют обезболивающие препараты, капли для глаз и корма для животных.
Захватить что-то просят не только по пути следования, но и после доставки. Некоторые заранее готовят пакеты с мусором и просят курьера захватить их с собой, ведь ему же «по пути».
«Многие коллеги отказываются. А я чаще соглашаюсь. Мы даже бизнес-план придумали по выносу мусора из квартир. Представьте, можно будет купить подписку, по которой к вам будет каждый день приходить человек и выносить пакеты на контейнерную площадку! Это, конечно, скорее шутки. Хотя…», — задумывается курьер.
лев Черепанов отмечает что порою ему «вручают» по 5, а то и по 7 пакетов. Но ему приятно думать, что он «чистит карму», оказывая такую бесплатную услугу.
Но приходится сталкиваться и с неприятными клиентами, которые требуют особенного обслуживания.
«Хотя на деле оказывается, что они требуют скидок. На меня как-то женщина пожаловалась, сказав, что я грубо с ней поздоровался и „испортил ей впечатление от доставки“. В своем письме она еще меня попросила оштрафовать! Видимо думает, что мы тут миллионы лопатой гребем», — вспоминает доставщик.
Также Черепанов отмечает, что в Тюмени мало кто из клиентов дает доставщикам чаевые. Курьер уверен в том, что из-за частых новостей о том, что в сервисах доставки зарабатывают сотни тысяч рублей, люди считают, что в чаевых нет необходимости.
Многих курьеров пугает повально растущий спрос на доставку. Ведь заказывать товары люди стали по незначительным поводам, а некоторые не ходили в магазин самостоятельно уже более года.
«Кажется народ совсем обленился. Я сам редко что-то заказываю, только, если много продуктов нужно. А тут могут чипсов одних набрать. Причем в магазине „у дома“ клиента они дешевле. Не знаю, к чему нас это все приведет. Но, смотря на некоторых клиентов, мне кажется, что люди так обленились, что на улицу и не выходят вовсе», — делится размышлениями Черепанов.
Также курьер замечает, что ухудшается питание горожан, ведь вредные продукты заказывают в разы чаще, несмотря на то, что в онлайн-магазине есть целые разделы с полезной едой.