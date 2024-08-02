«Подъедаем заказы и оцениваем трусы»: тюменский курьер о «прелестях» своей работы

Курьеры обычно готовятся ко встрече с клиентом, ведь им важно успеть поздороваться, передать нужный заказ и желательно еще пожелать хорошего дня или вечера, а дверь часто остается открытой не более 10 секунд. А вот клиенты часто оказываются не готовыми к приезду доставщика и даже не успевают (или не хотят) одеться.